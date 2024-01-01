Президент Ильхам Алиев: Сегодня «Железный кулак» является символом нашего единства

Сегодня "Железный кулак" является символом нашего единства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Наша историческая Победа - Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак. "Железный кулак" стал символом летописи нашей Победы. Сегодня "Железный кулак" одновременно является символом нашего единства. И хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что "Железный кулак" всегда будет на месте", - сказал глава государства.