Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Службы безопасности Президента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, военнослужащие Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики награждаются за отличие при исполнении служебных обязанностей.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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