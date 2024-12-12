Сегодня - день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря - день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, человека, заложившего фундамент, на котором выросло современное Азербайджанское государство.

Десятилетия назад Гейдар Алиев говорил: "Любой ценой, ценой жизни, крови, сил мы освободим наши оккупированные земли и обеспечим территориальную целостность Азербайджана. В этом могут быть уверены все". Сегодня миллионы азербайджанцев гордятся тем, что эти слова общенационального лидера стали реальностью - карабахский конфликт канул в небытие, а флаг нашей страны, поднятый Президентом Ильхамом Алиевым, развевается над Ханкенди.

Гейдар Алиев был политиком с большой буквы, он был ведущей фигурой в региональной политике и пользовался огромным авторитетом и у своего народа, и на международной политической арене. Встав у руля власти в конце 60-х годов прошлого столетия, он превратил Азербайджан из сырьевого придатка советской державы в одну из самых развитых республик Союза.

Еще более значима роль Гейдара Алиева в истории независимого Азербайджана. Возвращение общенационального лидера к власти по призыву народа в 1993 году стало поворотным событием для азербайджанской государственности. Гейдар Алиев вернулся в самый тяжелый момент и спас страну, находившуюся в тяжелейшем политическом кризисе. Он вывел Азербайджан из тупика, в который республику завели тогдашние бездарные руководители, остановил войну, предотвратил гражданское противостояние и вывел республику на путь стабильности и развития. Была проделана огромная работа: благодаря Гейдару Алиеву был подписан исторический "Контракт века". Нефтяная стратегия великого лидера подтолкнула развитие экономики всей страны. Азербайджан начал двигаться вперед.

В своей инаугурационной речи в 1998 году Гейдар Алиев говорил: "Мы хотим, чтобы в ХХI век Азербайджан вступил как мощное, независимое государство. Мы хотим создать более счастливую жизнь для будущих поколений. Азербайджан будет развиваться как свободная демократическая страна, и в том месте, где Европа сливается с Азией, сыграет свою историческую роль".

Сегодняшний Азербайджан находится на самом высоком уровне развития в своей истории. Благодаря политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан - это сильное, авторитетное, по-настоящему независимое государство, ставшее во всех отношениях лидером Южного Кавказа и влиятельным игроком на континенте. На фундаменте, заложенном великим лидером, Президент Ильхам Алиев написал беспрецедентную историю успеха Азербайджанского государства. Была побеждена бедность и выстроена конкурентная, развивающаяся экономика, страна обрела профессиональную армию, был сформирован устойчивый международный имидж Азербайджана как страны, с которой нужно считаться. Под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна восстановила, реализовала множество самых амбициозных международных проектов, стала мостом между Западом и Востоком, Севером и Югом.

Мы, народ-победитель, живем в свободном, стабильном и процветающем Азербайджане. Таком, каким его мечтал увидеть Гейдар Алиев.

Day.Az