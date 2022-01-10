Азербайджанцы стали чемпионами в Израиле

Вчера в Одо Шароне прошел открытый чемпионат Израиля по карате, в котором приняли участие более 250 спортсменов из различных клубов страны, передает Day.Az со ссылкой на aziznews.com.

Среди победителей и наши земляки. Так, чемпионами Израиля в своих категориях стали Байрамова Дарья и Байрамов Тимур, внуки председателя азербайджанского отделения международной ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз" Байрамова Вахида.