https://news.day.az/ourazerbaijan/1424978.html Азербайджанцы стали чемпионами в Израиле - ФОТО
Азербайджанцы стали чемпионами в Израиле - ФОТО
Вчера в Одо Шароне прошел открытый чемпионат Израиля по карате, в котором приняли участие более 250 спортсменов из различных клубов страны, передает Day.Az со ссылкой на aziznews.com.
Среди победителей и наши земляки. Так, чемпионами Израиля в своих категориях стали Байрамова Дарья и Байрамов Тимур, внуки председателя азербайджанского отделения международной ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз" Байрамова Вахида.
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