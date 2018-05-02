Оппозиция сорвала заседание парламента Армении
2 мая 2018 11:10 326
Очередное пленарное заседание НС сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак". Из 105 депутатов на заседании присутствовали только 29. Спикер НС Ара Баблоян заявил, что заседание будет созвано не позднее чем через 4 часа, если к тому времени депутаты доберутся до парламента.
Секретарь парламентской фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян выступил с речью, отметив, что в связи с ситуацией в стране их фракция объявляет политический бойкот и не будет участвовать в четырехдневных заседаниях НС.
Для обеспечения кворума требуется присутствие 53 депутатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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