Назначена дата повторных выборов премьер-министра Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением о проведении выборов премьер-министра РА, сообщает пресс-служба армянского парламента. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

"Согласно ч. 3 ст. 140 конституционного закона РА "Регламент Национального Собрания", заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 8 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС", - говорится в заявлении.