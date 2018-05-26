Только похожий на азербайджанца: драма алчного, верткого Ибрагимбекова

Вечная и неразрешимая дилемма синдрома лицемерного интеллигента - стойкая неразрешимость моральных коллизий опасна, ведь она наталкивается на стремление облагородить истинные, слишком беспристрастные намерения и отчаянные попытки сохранить лицо при грязной игре. Идентичный процесс микширования, даже перевоплощения мы видим на примере Рустама Ибрагимбекова.

Трансформация азербайджанца, известного кинодраматурга, сценариста, продюсера и писателя в обычное трусливое, мстительное и алчное создание божье началось не сегодня и не вчера. А его фильм "Кавказское трио", снятый три года тому назад, послужил заупокойной мессой по бывшему когда-то талантливому человеку, постепенно и уверенно превратившего себя в полный антипод истинного интеллигента.

Ныне Рустам Ибрагимбеков, увы, самый обычный ренегат от искусства, израсходовавший свой талант на ленты-недомерки и обменявший достоинство на возможность жить очень сытно, богато и развязно, когда нарушена очень тонкая грань между творчеством и муками от творчества.

Бывший когда-то именитым кинематографистом Ибрагимбеков опустил себя на уровень прислужника амбициозных, но глупых хозяев: до челяди ненавидящих Азербайджан и азербайджанцев людей.

И как бы сегодня не оправдывался Ибрагимбеков, он занес себя в зыбкие пески предательства истинной натуры творческого человека, так как он и никто другой совершил надругательство над собственной совестью.

Мы вчера писали об этом. О том, что примитивный и снятый наскоро, впопыхах фильм "Кавказское трио" - суицид Ибрагимбекова, надгробный, серый камень над творчеством былого кинодраматурга.

И вот, ответ Ибрагимбекова не заставил себя ждать.

Честно говоря, я ожидал большего, думал, что Ибрагимбеков попытается извиниться перед народом, который так тупо и абсурдно оскорбил, признается в чисто заказном "пуке в вечность", поймет, что поступил нечестно и смешно.

Но нет, он попытался оправдаться.

Вчера Рустам Ибрагимбеков в своем фэйсбучном профиле опубликовал странное и пространное откровение-ответ "критикам", где тщедушно попытался в очередной раз выдать желаемое за действительное, в который уже раз слезно жалуясь на судьбу и горюя по поводу непонимания.

В вульгаризированном ответе, названном "Непонимание, длящееся годами", Р.Ибрагимбеков пишет:

"Я неоднократно высказывал своё отношение к Карабахской трагедии. Как и подавляющее большинство азербайджанцев, я считаю, что территориальные притязания Армении повлекли за собой ужасные последствия, отразившиеся на судьбах миллионов людей. Я ощущаю боль моего народа и убеждён, что рано или поздно территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Тем не менее, обвиняя руководство и агрессивные националистические круги Армении в преступлении против нашей страны, я не считаю виноватым в происходящих событиях весь армянский народ и не воспринимаю каждого армянина как врага. Это продолжается уже много лет и именно поэтому меня обвиняют в "армянофильстве". Одни делают это в справедливом гневе из-за страданий, в которые эта агрессия ввергла наш народ. Другие из соображений менее благородных - они пытаются использовать создавшуюся ситуацию в своих личных целях".

Он требует от нас, чтобы мы опубликовали его нервное оправдание: "Считаю правильным, чтобы интернет-Портал Day.Az опубликовал мой ответ. Если, конечно, считаете себя профессиональным изданием".

Р.Ибрагимбеков весьма уверенно, с апломбом заявляет, что "Кавказское трио" не нуждается в защите, а потом сразу начинается жаловаться на свой юдоль печали.

Он уверен, что не понят, не принят.

Где деньги, Рустам?

Интеллигенция, по натуре своей, не расположена к мирским утехам и тем более, к деньгам, и нет такого настоящего, истого интеллигента, который бы стремился к обогащению, тем самым признавшись в своем поклонении к Золотому Тельцу.

Рустам Ибрагимбеков, хоть и причисляет себя к старой гвардии интеллигенции и чуть ли не кричит о своей преданности идеалам той, старой советской закваски интеллигенции, он юлит и врет.

Причем, врет нагло, беспардонно и очень бесталанно.

Союз кинематографистов Азербайджана стараниями уже бывшего председателя Рустама Ибрагимбекова был превращен в банальную бизнес-структуру уровня "Рога и копыта", а сам "всемирно известный драматург" медленно, но верно инкарнировал в образ героя "Золотого теленка".

Союз, вроде как обязанный служить развитию и популяризации азербайджанского кинематографа стал частной лавочкой, где все было направлено на личное обогащение Ибрагимбекова и обеспечение его меркантильных, сугубо стяжательских интересов, а также непомерного аппетита и амбиций.

Ох, как не люблю копаться в старых бухгалтерских отчетах, но увы, работа журналиста такова, что иногда приходится выгребать авгиевы конюшни деятельности иных лжепророков, что говорят, мол, их не приняли и не поняли в отечестве - именно такие бьют себя пяткой в грудь и вопят, что они, видите ли, живота своего не жалея, радеют о благе отчизны, а она, отчизна, их не понимает и молчит.

Так вот, шлейф, причем весьма пахучий, от работы Ибрагимбекова до сих пор витает в реальных стенах и виртуальных кабинетах Союза кинематографистов Азербайджана (СКА).

Начнем с малого, колесного, то есть, с автомобилей. Многочисленные автомобили, кои числились на балансе СКА, были благополучно и тихой сапой проданы. Гостевая машина Союза "Чайка" белого цвета, согласно документам, якобы обслуживала гостей организации - на самом деле она стояла перед одной из метростанций в Баку, точнее, около "Халглар Достлугу" и отвозила молодоженов во дворцы торжеств.

Конфедерация союзов кинематографистов стран бывшей совдепии как-то решила оказать помощь нашему СКА и выделила 83 тысячи долларов США. Но деньги из Москвы не дошли до азербайджанских актеров, режиссеров и сценаристов. Они, эти деньги, "застряли" на банковских счетах Ибрагимбекова, куда, судя по словам самого "мэтра", якобы были положены под проценты. Чтобы проценты шли, накапливались во благо кинематографа Азербайджана, ага.

Но деньги, как и водится во всех афористических схемах Ибрагимбекова, благополучно исчезли.

Идем дальше.

11 лет тому назад, в 2007 году был снесен принадлежащий на бумагах СКА ресторан"Шярг-Гярб", находившийся рядом со зданием Железнодорожного управления.

Деньги, выплаченные за снос ресторана, опять исчезли в закромах Ибрагимбекова.

Что поделаешь, натура у Ибрагимбекова такая - что не может продать, то украдет, а что не сумеет украсть, то присвоит под самыми благовидными предлогами.

Дом, который построил он

Именно так были проданы территории санаториев в Шеки и Мингячевире, находившихся на балансе Союза кинематографистов, а также здание в Баку, на улице Г.Сеидбейли. Там, в том здании, якобы известные азербайджанские актеры и режиссеры должны были получать квартиры по пониженным, божеским ценам.

Ан нет, Ибрагимбеков не расположен к такой честности, чуть ли не рыцарской доблести. Он, после непродолжительного самоанализа, сперва продал дом другой фирме-подрядчику, а потом предложил злосчастные квартиры актерам и режиссерам по рыночным ценам.

И тогда наши звезды кинематографа ахнули: как так, "мэтр" же обещал, покровительственно хлопал по плечам, мол, не тушуйтесь, будет и вам квартира, причем задешево, да.

В том здании шесть квартир числятся за "бессребреником" Ибрагимбековым, пять из которых он давно, вот уже несколько лет сдает в аренду по весьма недешевым ценам.

На первом этаже здания расположен был театр "Ибрус", по документам, находившийся на балансе государства. А на деле вся (!) территория была арендована различными фирмами.

А помните злополучный кинофестиваль "Восток-Запад", рьяно и громогласно рекламированный Ибрагимбековым как "восточный аналог каннского, берлинского, венецианского и монреальского кинофестивалей", на деле превратившийся в громкий пшик?!

Так вот, наш ушлый "мэтр" и тут отметился стремлением к отниманию, стяжательству и хапанию. Тогда, в процессе подготовки к фестивалю в Ичеришехер был возведен дом для фестиваля.

Гостевой дом "заинтересовал" Ибрагимбекова и через очень короткое время здание стало собственностью "Рустамчика", как его называли друзья-подельники.

Рустам, Лала, Земфира и Шукюр

18 сентября 2009 года, Баку. В Баку прошла церемония открытия XI Международного кинофестиваля "Восток-Запад" с участием известных деятелей кино из многих стран. А 17 сентября президент кинофестиваля Р.Ибрагимбеков посетовал на нехватку денег (!).

"К сожалению, мы не можем себе этого позволить, в то время, как в бывших странах СССР и России находятся люди, которые на дни рождения приглашают мировых знаменитостей, например, Элтона Джона, здесь таких людей мы найти не можем. Если кто-то из вас найдет таких спонсоров, я обещаю вам присутствие Жерара Депардье и Изабель Аджани, которые сами бы изъявили желание участвовать на Бакинском фестивале", - говорил он.

То есть, вроде как "Рустамчик" старался, страдал и думал, а спонсоры не давали денег, потому и на бакинском кинофестивале всегда показывали фильмы, ранее демонстрировавшиеся на различных, гораздо более известных и именитых фестивалях.

"Восток-Запад" же был вторичной площадкой, где показывали фильмы, смотрели на заезжих звезд и по сценарию должны были восторгаться глыбой таланта Ибрагимбекова.

Вообще, Бакинский международный кинофестиваль (БМКФ) озолотил Рустама Ибрагимбекова, стал для него настоящей кормушкой и очередным источником благосостояния.

Первый Международный Кинофестиваль "Восток-Запад" впервые был проведен в 1996 году и с тех пор было 9 фестивалей. И все без исключения фестивали приносили немалый барыш президенту мероприятия Ибрагимбекову, ибо он тратил выделенные из государственного бюджета средства не на четкую организацию и рекламирование фестиваля, а на собственные нужды. Деньги переводились на счета фирм-однодневок Ибрагимбекова, а оттуда благополучно уходили в неведомые дали.

Контроль за мошеннической схемой отьемов и переводов, точнее, распылением средств по многочисленным счетам, был поручен Лале Эфендиевой, зиц-председательнице четырех фирм Ибрагимбекова. Ей помогал бухгалтер, некий Шукюр и сотрудница Союза кинематографистов Азербайджана Земфира Бабаева - именно фирма "Аян", по бумагам "принадлежащая" Бабаевой, была перевалочным пунктом для присвоенных денег.

Что в имени твоем, "Ибрус"?

Кинодраматург, сценарист, продюсер, писатель, мультимиллионер, мошенник и прочая, и прочая Рустам Ибрагимбеков также известен как благодетельный владетель "Ибрус".

Многие, в том числе и вы, дорогие читатели, думали, да и наверняка и поныне уверены, что "Ибрус" - это театр, название которого является симбиозом от слов "Ибрагим" и "Рустамбеков", то есть "Иб-Рус".

Увы, вынужден вас огорчить, ибо "Ибрус" не только, а точнее, не столько театр - а торговый бренд, общее название фирм Ибрагимбекова.

Например, на отведенной в 1994 году Дому Кино специальной территории для Союза кинематографистов построены 4 элитных коттеджа для членов семьи Ибрагимбекова - в том числе и для известной актрисы, неофициальной жены "Рустамчика".

Официально эти коттеджи считались "гостевыми домами" фирмы "Ибрус". Не театра, а именно фирмы.

В Москве, на Тверской-Ямской улице должны были быть построены здания Азербайджанского Дома и Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Но территория сперва была продана АО "Ибрус", а потом "Ибрус" перепродал ее трем фирмам.

В Шамахинском районе были виноградные плантации и два фешенебельных особняка, зарегистрированные на винную фирму "Ибрус".

И самое гадкое, кощунственное в том, что Рустам Ибрагимбеков, зарегистрировав девелоперскую фирму "Ибрус Лтд", намеревался построить якобы "Дом кино" рядом с Аллеей Шахидов в Баку.

По замыслам Ибрагимбекова, под вывеской "Дома кино" на лесном массиве около Аллеи построены были бы 3 фешенебельных ресторана.

Неуважаемый мною Рустам Ибрагимбеков - как же оценить все ваши слова о "гуманизме, человеколюбии, преданности национальным интересам и интересам нации", если вы всегда и во всем стремились к удовлетворению своих меркантильных интересов?

Как верить вам, если вы, прикрываясь словами "мы выделили территорию для наших беженцев и вынужденных переселенцев", продали земли санаториев Союза в Шеки и Мингячевире обычным торгашам?!

И какой вы "честный, глубоко интеллигентный человек, преданный идеалам чести и дружбы" - цитирую вас - если, узнав о том, что ваш "друг" (которого вы неоднократно предавали и до сих пор завидуете, даже ненавидите его) Никита Михалков поздравил председательницу Союза кинематографистов Азербайджана Шафигу Мамедову, пришли в неописуемую ярость, ругались как последний извозчик, брызгали слюной и в порыве гнева избили собственного водителя?!

Над пропастью лжи

Фильм "Кавказское трио" не просто лента, а политический акт, где мы, азербайджанцы демонизированы, преподнесены как инквизиторы, убийцы, мародеры с самыми низменными страстями. Лучшего реверанса перед зоологическими националистами среди армян, ненавидящих Азербайджан, трудно придумать.

Естественно, что снятый Э. Шенгелая фильм по своим художественным критериям очень слаб, даже примитивен, идиотичен. Но вопрос не в том, что в фильме азербайджанцев сыграли посредственные актеры, лица которых не обезображены интеллектом. Нет, дело в самой деградации Рустама Ибрагимбекова, начавшейся с фильмов "В одном южном городе" и "Белое солнце пустыни".

Снятый в 1970 году фильм режиссёра Владимира Мотыля, повествующий о приключениях красноармейца Фёдора Ивановича Сухова, спасающего женщин из гарема "бандита" Абдуллы в годы гражданской войны, плакатный порыв ненависти Рустама Ибрагимбекова не только к обычаям, ценностям и истории народов Средней Азии, но и ко всему тюркскому.

Абдулла басмач. А басмачи были борцами за независимость, истинными героями, павшими в неравных боях с большевиками. В фильме же Абдулла хладнокровный убийца, бандит, грабитель и повелитель гарема, где жены его боятся и ненавидят.

Красноармеец Сухов же несет в "темные массы" культуру, освобождение, свободу и развитие.

Азербайджанец не должен был писать такой сценарий. Ибрагимбеков написал и тем самым возопил о том, что мол, сморите, "белые люди", как мы страдаем в среде ханжества и отсталости, придите и спасите нас от наших обычаев, ценностей, истории - вообще от всего, что присуще нашим народам, мусульманам, тюркам.

В "Кавказском трио", оставаясь верным себе и своему моральному дискурсу, Рустам Ибрагимбеков не хочет и не желает признавать факта оккупации армянами части азербайджанских земель: для него есть только "конфликт в Нагорном Карабахе". А конфликт, как известно, не оккупация. Далее, он всеми правдами и неправдами пытается донести до зрителя, что в карабахской трагедии виноваты мы, злые и агрессивные азербайджанцы, а армяне, так, мимо проходили и случайно зацепились на наши пики, штыки и стволы пушек.

Ибрагимбеков из когорты людей, любящих шансон "Есть такая нация-бакинцы".

Да, были и ныне есть люди, считающих себя автохтонной, отдельной, обособленной "нацией бакинцев". Они хоть и очень любят говорить про Баку, на самом деле к нам, к нашей стране относятся с глубочайшим презрением, рефлексируя на тему "мы бакинцы, а все - быдло провинциальное". Они вздыхают, что "мы потеряли Баку", что "ныне понаехали в город и Баку превратился в большую деревню".

Эти люди не хотят видеть азербайджанцев, нас, наши лица.

А что касается фильма Эльдара Кулиева "В одном южном городе", автор сценария этой ленты Рустам Ибрагимбеков сумел обмануть многих.

Ведь само имя фильма отсылает нас к Иосифу Бродскому, который в своем "Письме римскому другу" писал: "Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги..."

Название "В одном южном городе" для Ибрагимбекова было мессиджем для "понимающих": мол, Баку для него всего лишь южный город империи, а не столица республики и тем более, город городов азербайджанцев.

Простите, а есть такая нация "ереванцы"?!

Есть хоть один армянский писатель, кинодраматург или сценарист, который, как Рустам Ибрагимбеков, предавая все идеалы своего народа и страны, так ненавидел нацию, к которой принадлежит?

Есть ли хоть один фильм, где армянин сетует на зверства армян?!

И почему "миролюбивые, красивые и гордые" армяне оккупировали 20 процентов территории "бесчеловечных, агрессивных, живущих войной азербайджанцев"?!

Нет, такого фильма нет.

Как уже нет и Рустама Ибрагимбекова - есть только старое, обрюзгшее умом и повредившееся совестью тело.

Сосуд грехопадения, предательства и алчности.

Не более.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az