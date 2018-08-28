В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О психологической помощи"

В Азербайджане подготовлен обсуждавшийся уже долгое время законопроект "О психологической помощи". Об этом сказал во вторник Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, передает Day.Az.

По словам депутата, подготовленный в комитете по Здравоохранению законопроект прошел требуемые обсуждения, получив положительные отзывы в различных министерствах, государственных комитетах. Соответствующие неправительственные организации, психологи, работающие в различных психологических центрах, принимали участие в слушаниях по законопроекту, были включены в состав рабочей группы.

Депутат отметил, что законопроект готов и, наверное, будет вынесен на пленарное заседание во время осенней сессии Милли Меджлиса и принят.

Коснувшись сути законопроекта, Гулиев отметил, что в Азербайджане еще с советских времен оказывается психологическая помощь.

"В советские времена на крупных предприятиях числились штатные психологи, психологическая помощь оказывалась, в том числе и в высших и средних учебных заведениях. И сегодня, как в государственных, так и в частных предприятиях оказываются услуги психолога, в стране действует достаточное число частных кабинетов, центров психологической помощи. Однако, все эти структуры работают разрозненно, нет стандартных профессиональных требований для психологов. С этой точки зрения в законопроекте нашли свое отражение вопросы о том, кто может стать психологом, кто и в какой сфере может оказывать психологическую помощь, каковы критерии психологической помощи и другие моменты", - сказал Гулиев.

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