Самый громкий крик Пашиняна

После консультации с армянской диаспорой в Нью-Йорке "революционный" премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на Генассамблее ООН с обновленной ереванской концепцией нагорно-карабахского конфликта: в соответствии с прогнозами экспертов, он пошел дальше по пути ужесточения риторики и прямо обвинил Баку в намерении провести этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана после их освобождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, по словам Пашиняна, на эту мысль его навел отказ Баку и Минской группы ОБСЕ в изменении формата Минского процесса. Напомним, новый армянский премьер настаивает на включении в переговоры в качестве третьей стороны самопровозглашенной "НКР", фиктивного режима, созданного Ереваном в попытке отвлечь внимание мирового сообщества от факта оккупации Арменией территорий Азербайджана.

"Вполне возможно, что руководство Азербайджана заинтересовано не в людях, а в территории. Таким образом, становится ясно, что намерение азербайджанских властей состоит в том, чтобы очистить Карабах от армян. Поэтому Карабах не должен быть частью Азербайджана, если никто не хочет допускать новый геноцид армянского народа", - заявил он с трибуны Генассамблеи ООН.

Логическая эквилибристика этого заявления вполне укладывается в традицию главных врагов Пашиняна внутри Армении - бывших президентов и лидеров карабахского клана в армянском истеблишменте Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - с поправкой на "революционную" манеру изъясняться. В прошлом Никол Пашинян был типичным журналистом-охотником за сенсациями, и вся его политическая деятельность до обретения власти строилась на эпатаже, рассчитанном на громкие и привлекательные заголовки в новостях. Кричащий стиль вынес его на самый верх в апреле-мае этого года, поскольку среди лидеров протестов он был самым агрессивным, а потому запоминающимся - но затем, когда настала пора сменить щетину и бейсболку "голоса улиц" на протокольный образ председателя правительства, оказалось, что Пашинян не намерен снимать маску отца революции.

Не стала исключением из этой программы скандала и привлечения внимания и внешняя политика Армении. Поездки на международные площадки, где Никол Пашинян старался сфотографироваться с как можно большим числом политиков, выдавая это за встречи на полях, были подстроены будто бы специально для его родной "Айкакан Жаманак", газеты, в которой он 9 лет проработал главным редактором (сейчас на этой должности находится его жена Анна Акопян). Когда же дело дошло до ключевого вопроса нагорно-карабахского урегулирования, Пашинян, вместо того, чтобы продолжить атаку на клан Кочаряна и Саргсяна, решил устроить "революцию" в Минской группе ОБСЕ и одним махом отменить 25 лет работы формата, предложив ввести в переговорный процесс фиктивный режим "НКР". И это был все тот же расчет на шум и эмоции толпы.

Только к международному сообществу этот расчет не применим, скандальные приемы на дипломатию и realpolitik не действуют. У переговорщиков никакой особой реакции эта провокация не вызвала, как и у Азербайджана: в МГ ОБСЕ лишь зафиксировали, что Ереван пошел на обострение риторики, в Баку спокойно отказались менять формат переговоров, подтвердив стремление урегулировать конфликт мирным путем на уже существующей площадке. Международные документы, подтверждают, что оккупация территорий Азербайджана войсками Армении есть межгосударственный конфликт между Арменией и Азербайджаном, а не что-либо иное, и мнение случайного человека с улицы, ищущего легких решений и легких побед, никак не может это изменить.

По всей видимости, новый премьер-министр Армении посчитал, что крикнул недостаточно громко и не был услышан, поэтому продолжил ужесточать заявления по Карабаху, повторяя мечту Кочаряна и Саргсяна о вхождении захваченных азербайджанских территорий в состав Армении, объявляя учебную войну Азербайджану и занимаясь исключительно самопиаром - чего стоит растиражированная в армянских СМИ новость об отправке сына Пашиняна на службу в зону оккупации. Речь на Генассамблее ООН - это пик его провокационной риторики, выше которого он уже не заберется, даже если перейдет на площадную брань, самый громкий крик Пашиняна с самым последним аргументом об угрозе этнической чистки.

Пашинян молчит об изгнании азербайджанцев из Армянской ССР, начавшемся еще зимой 1988 года, до первых митингов за переход НКАО из АзССР в АрмССР; Пашинян не говорит ни слова об этнических чистках в Карабахе и других районах Азербайджана во время карабахской войны и оккупации; Пашинян даже не вспоминает о трагедии в Ходжалы. Казалось бы, это преступления его официальных противников, идейных лидеров захвата азербайджанских земель Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - но на деле Никол Пашинян, добровольно сдавшийся властям в 2009 году, севший в тюрьму за организацию массовых беспорядков на 7 лет и вышедший на свободу через полтора года, является их наследником. Политика оккупации территорий Азербайджана будет продолжена, причем в характерной для наследника сенсационной манере.

Разумеется, вести международные дела в такой манере недопустимо, и рано или поздно последует жесткая реакция на выпады Пашиняна, только не со стороны Баку, который напрасно пытается вывести из равновесия этот политический младенец, а со стороны посредников в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, поскольку Минская группа ОБСЕ попросту не может допустить, чтобы та или иная сторона разваливала переговорный процесс. Ранее в интервью "Вестнику Кавказа" об этом говорил политолог Андрей Епифанцев.

"Мы должны констатировать, что позиция Армении в переговорах по Нагорному Карабаху существенно меняется. Если раньше эта позиция состояла в том, чтобы максимально затягивать переговоры под благовидными предлогами, то сейчас она качнулась в сторону непреклонности и отсутствия компромиссов. Пашинян выставляет требования ко всем странам надавить на Азербайджан и заставить его пойти на уступки, а это не соответствует ни международным соглашениям, ни духу переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Стоит ожидать, что наступит некая коррекция позиции Еревана, когда Пашиняна мягко и дипломатично поставят на место, ведь согласие на его требование будет очень серьезным отходом от практики равноудаленности и сближением с позицией Еревана, к чему нет предпосылок", - отмечал Епифанцев.

Директор Института политических исследований Сергей Марков, в свою очередь, прогнозировал, что какая-либо провокация будет совершена именно на Генассамблее ООН. "Пашинян сейчас заинтересован в небольшом конфликте с Баку в информационном поле, в некоем скандале для демонстрации гражданам Армении, так сказать, жесткого патриотического подхода к решению нагорно-карабахской проблемы. Нужно это ему, чтобы выбить козыри у его главного противника - Республиканской партии, которая обвиняет Пашиняна в готовности пойти на уступки, и в качестве ответа премьер-министру выгодно максимально раскрутить свою неприступную позицию. Никаких компромиссов по Нагорному Карабаху новые армянские власти сделать не в состоянии - они могут лишь изображать противостояние Баку в информационном поле", - объяснял политолог.

Член Изборского клуба Максим Шевченко указывает на абсолютное сходство позиций Саргсяна и Пашиняна по Карабаху. "Пашинян так же настаивает, что Карабах - это исконная часть исключительно армянского мира и земля только армянского народа, что, естественно, неправильно, ведь Карабах принадлежит и армянам, и азербайджанцам, и русским, которые проживали там достаточно давно. Позиция Еревана из-за смены власти ничуть не изменилась: Карабах не отдадим и все. Мне кажется, у Армении должна быть более вменяемая позиция, с обязательным освобождением оккупированных районов Азербайджана за пределами Нагорного Карабаха, возвращением беженцев и обсуждением статуса Нагорного Карабаха", - подчеркивал он.

Отсутствие у Никола Пашиняна какого-либо другого языка, кроме языка улиц и передовиц газет, было его личной проблемой до 8 мая 2018 года, когда с разрешения партии Саргсяна он возглавил правительство Армении, но теперь это проблема и для доверившейся ему республики, и для ее соседей по региону, и для ее партнеров и союзников на международной арене. Сегодня он делает все для того, чтобы возобновить активные боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, при этом стремясь перекричать свои же громкие слова о Карабахе в составе Армении еще более громкими словами о несуществующей агрессии Азербайджана. И это снова повтор тактики Кочаряна и Саргсяна "убивай и кричи, что тебя убивают".

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