"Карабахский клан" готовит ответный удар Пашиняну

Отношения между властями Армении и сепаратистами Карабаха становятся все интереснее и интереснее.

После апрельского переворота взаимоотношения Еревана с Ханкенди приобрели нетрадиционный характер. Как правило, Армения и оккупированный ею Карабах рассматривались в одной связке, и никому не могло прийти в голову даже просто подумать о каких-то противоречиях. Такая ситуация была установлена пришедшим к власти в 1998 году "карабахским кланом", и 20 лет она оставалась без изменений. Пока не случился апрельский переворот, и "карабахцы" отправились кто на пенсию, кто в бега, а кто в тюрьму.

Никол Пашинян сразу провел определенную разграничительную линию между Арменией и Карабахом. Незримую и неафишируемую, но она все равно присутствует и очень беспокоит так называемых ветеранов, националистов и прочую нечисть, не дающую покоя измученным конфликтом армянам.

Несмотря на то, что сразу же после избрания премьер-министром 8 мая прошлого года Никол Пашинян отправился в оккупированный Карабах, - это, скорее всего был пиар-ход, популистский шаг, призванный успокоить националистов и радикалов, а также "человека с ружьем". Не то чтобы Пашинян боялся армии. Как раз наоборот - тот факт, что военнослужащие военчасти в Ереване самовольно покинули место службы и присоединились к апрельско-майским митингам, сам по себе говорит об отсутствии в Армении серьезной дисциплинированной армии. Новый премьер боялся не армии, а бандитских вооруженных группировок, которые формировались вокруг каждого разбойника, участвовавшего в войне и имеющего в руках автомат. Их развелось в Армении при "карабахском клане" множество. По сути, и сами члены клана были бандитами, преступным путем оказавшимися у власти.

Поездка в Карабах была необходима, чтобы успокоить, в первую очередь, их. Но это не смогло скрыть определенной трещины, возникшей между Ереваном и сепаратистами.

Конечно, мы далеки от мысли видеть в Николе Пашиняне носителя особого конструктивизма в вопросе урегулирования конфликта, но что-то явно происходит, и это периодически выливается в скандалы, за которыми так или иначе проглядывают уши властей в Ереване.

Как раз накануне ряд СМИ Армении распространил сообщение о том, что в Карабахе избили гомосексуалиста из Франции Джейма Маркосяна, приехавшего в Армению и Карабах на новогодние праздники. Более того, в сети выложили фотографии пострадавшего.

Сепаратисты немедленно принялись оправдываться, утверждая, что ничего такого не было, а фото взяты из интернета.

Обычно в таких случаях все валится на азербайджанскую сторону, которая, мол, старается дискредитировать "толерантное" и "демократичное" сепаратистское общество. Но в этот раз о нас с вами сепаратисты не вспомнили. Виновными в распространении новости были объявлены новые власти Армении и подчиненные ей средства массовой информации.

Интересно, что аналогичные случаи в Армении обычно не вызывают такой острой реакции. Как это ни смешно, националисты заговорили даже о попытках дискредитации сепаратистского образования на международной арене (!), о его "имидже" и "авторитете" перед Европой и миром.

Правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян страшно обеспокоен дезинформацией об избиении в Карабахе ЛГБТ-активиста из Франции и очень надеется, что Служба национальной безопасности разоблачит виновных. "Искренне хотелось бы, чтобы в этой дезинформации не было какого-либо умысла", - написал он в соцсети.

Забавно, что в оккупированном Карабахе на полном серьезе обсуждают какие-то "президентские выборы" и "демократический имидж" марионеточного режима. Мол, что теперь подумает о них Европа. А ведь она подумает и подумает, что в Карабахе не любят "голубых". А кто виноват? Пашинян, который ненавидит карабахцев и имеет дело с ними только потому, что так нужно для сохранения власти.

Издание 7or.am многозначительно указало, что первой новость распространила принадлежащая Николу Пашиняну газета "Айкакан жаманак", и расценило сообщение как антигосударственную информационную диверсию.

Думается, поднятый шум далеко не случаен и связан, конечно же, не с избиением или неизбиением в оккупированном Карабахе какого-то гея из Франции. Дело в том, что у сепаратистов имеются большие подозрения насчет верности новых властей курсу в карабахском урегулировании, избранному прежним режимом. Как известно, Пашинян является учеником Левона Тер-Петросяна, в свое время лишившегося власти за разговоры о компромиссах. Соответствующие настроения прослеживаются и в публикациях экс-журналиста Пашиняна прежних лет. Из них ясно следует, что этот политик осознает, что дорога к спасению Армении пролегает только через возвращение территорий, как бы это ни было болезненно для армянской стороны.

Очень показательна история вокруг слов соратника Пашиняна Сасуга Микаэляна, заявившего на предвыборном митинге, что апрельский переворот куда важнее "победы" в Карабахе. Помимо воя, поднятого по этому поводу в самой Армении, послышались голоса и из руководства сепаратистов, на что Пашинян отреагировал очень жестко, указав карабахцам не лезть в избирательную кампанию в Армении. Примечательно, что Никол Пашинян не стал оправдываться за слова своего соратника, из чего многие сделали вывод - премьер с Микаэляном согласен.

Об этих нюансах взглядов на конфликт нового премьера заговорили сразу же после его избрания. И хотя всего этого Никол Пашинян вслух уже не произносит, трещина между Ереваном и Ханкенди растет.

Что же касается удара по "международному имиджу" самопровозглашенного образования, то если даже все его жители массово и строем встанут под радужное знамя ЛГБТ, это не прибавит и не убавит имиджа сепаратистам. Просто за неимением такового.

Зульфугар Ибрагимов