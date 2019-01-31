Между Пашиняном и армянской церковью назревает серьезный конфликт - ПОДРОБНОСТИ

Интересные события происходят в Армении. Что ни день, то скандал. Новые власти целенаправленно и последовательно выметают идеологический хлам, составлявший прежде "подушку", на которой покоилась власть и ее прихлебатели. И речь не только о власти Сержа Саргсяна или Роберта Кочаряна, речь об идеологическом хламе, набравшемся за века.

Не секрет, что основным, скажем так, нацияобразующим фактором для армянства всегда была церковь со своими террористическими постулатами и инструментами зомбирования. До сих пор многие в Армении уверены, что называться армянином может только последователь армянской церкви. Церковь исстари толкала армян на преступления против других народов, на предательство покровителей и поощряла агрессивный национализм и непомерные территориальные претензии к соседям. Под чутким руководством ААЦ была взращена безмерная мания величия, которая в сочетании с огромным комплексом неполноценности (разросшимся по вине той же церкви), создала гремучую смесь, превратив этот этнос в орудие реализации экспансионистских намерений держав.

Важно, что в последние годы в Армении начало расти число тех, кто понимает регрессивную роль армянской церкви в развитии современной армянской нации и необходимость ограничения ее влияния на молодое поколение. Так, уже пару лет в стране звучат призывы удалить из обязательной школьной программы предмет "История армянской церкви" и отстранить от общения со школьниками в стенах школ священнослужителей.

Следовало ожидать, что после апрельского переворота в отношениях государство-церковь начнутся трения. И они уже дают о себе знать.

Надо сказать, что премьер-министр Никол Пашинян с самого начала не проявлял особого "почтения" к церкви, как бы отделил свое движение от нее. Достаточно показателен, например, отказ правительства включить католикоса в число охраняемых законом государственных лиц. Или же отсутствие реакции правительства на нападки на ААЦ и на открытое нападение на Гарегина Второго лично. Мы уже не говорим о том, что Никол - о ужас! - не крестил детей в церкви, что дало повод его противникам для различных умозаключений.

А на днях в одной из школ произошел примечательный инцидент.

Как пишут армянские СМИ, 25 января министр образования и науки Араик Арутюнян совершил неожиданный визит в школы Араратской области и в школе общины Айгестан встретился с прибывшим в школу священником отцом Газаром Петросяном. Как написал в соцсетях Петросян, "министр сказал: "Что ты тут делаешь?" И начал дискутировать со священнослужителем о законах. Появилось желание научить нашего молодого и неопытного министра, что Армянский священник делает в Армянской школе".

Для того, чтобы доказать, что пребывание священника в школе не только нормально, но и необходимо, отец Газар Петросян привел свой "неопровержимый аргумент". "Послушай, молодой человек, из множества прочитанных тобой книг ты не сумел понять ту простую истину, что создатель Армянской письменности Св. Месроп Маштоц был священником Святой Армянской Апостольской церкви", - сказал он министру.

Церковник также постарался произвести впечатление на чиновника рассказами о том, что "всеми самыми талантливыми людьми испокон веков были священники", а также потребовал, чтобы представители церкви непременно посещали школы, "благословляли", "передавали благословение Бога" и так далее.

Пост священнослужителя произвел негативное впечатление. Поддержки он не нашел, зато вызвал обратную реакцию. Как написал в свою очередь в соцсети глава ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, министр задал верный вопрос: что делает в школе священник? "Мы не в пятом веке живем, а в 21-ом. Республика Армения - светская страна, в которой церковь отделена от школы и должна быть отделена от государства. Не школа является местом благословения детей или граждан, а церковь. Более того, священник вправе благословлять гражданина не по собственному желанию, а только и только по желанию гражданина, а не по принуждению", - написал Сакунц, добавив, что не нужно постоянно жить историей, а надо создать новую, современную, цивилизованную историю Армении.

Прокомментировать инцидент и место армянской церкви мы попросили известного российского историка и исследователя темы армянского терроризма Олега Кузнецова:

"Церковь, какой бы она ни была, превращается из общественного института в институт государственно-общественного управления только тогда, когда у действующей власти не хватает аргументов для доказательства законности своих действий и легитимности своего происхождения.

"Карабахский клан" безо всякого зазрения совести и совершенно открыто строил в Армении откровенно нацистское государство в полном соответствии с постулатами идеологии цехакрона. Для этого Саргсяну и Ко было необходимо наделить властными полномочиями Эчмиадзин, следствием чего стало появление священников армяно-григорианской церкви в армии, школе, на телевидении и радио.

Однако мы не должны забывать и то историческое обстоятельство, что армянский этнос и армянская церковь в ретроспективе неразделимы между собой. Для армян понятия воцерковленности и этничности являются синонимами. В силу чего армяно-григорианская церковь в Армении может претендовать на особый статус, в отличие, например, от православной церкви в России.

Сегодня мы являемся свидетелями дискуссии в среде армянской интеллигенции о том, должна ли армяно-григорианская церковь влиять на систему школьного образования в стране, что само по себе является доказательством начала демократических преобразований в этой стране. Ранее такого не было, сама такая дискуссия считалась антипатриотичной и антинациональной, так что налицо существенный прогресс общественной мысли. При этом необходимо отчетливо понимать, что система образования всегда и везде обслуживает интересы власти: "карабахский клан" воспитывал из своих сограждан пушечное мясо для войны в Карабахе, для этого общественное сознание должно было быть идеологизированным и мифологизированным в духе церковных догматов. Но сегодня Пашинян и его сотоварищи строят Армению, идеалы которой несовместимы с клерикализмом. Из этого и возникает когнитивный диссонанс в армянском обществе по вопросу взаимоотношения школы и церкви.

Что касается неотделимости армянской церкви от идеалов террора, то это не мнение отельных лиц, а данность, которая подтверждается многочисленными историческими фактами и документами. Достаточно вспомнить хотя бы то, что в ночь на 1 января 1904 года от имени "лучезарного" по всему российскому Закавказью было распространено воззвание к армянам о неповиновении властям Российской империи в связи со взятием под контроль имперскими властями коммерческого имущества армяно-григорианской церкви. Именно по указке церковников многие высокопоставленные российские чиновники, осуществлявшие опись коммерческого имущества ААЦ, были убиты армянскими националистами. Среди них - бакинский гражданский губернатор князь Михаил Накашидзе, приговоренный армянскими церковниками к смерти за опись их коммерческой недвижимости в Гяндже. Держателем партийной кассы дашнаков был архимандрит Корюн, приговоренный в 1912 году за организацию преступлений террористической направленности к каторжным работам в кандалах. И такие примеры можно проводить десятками. Также можно вспомнить и о том, что во время так называемой "армяно-татарской резни" 1905-1906 гг. по указке Эчмиадзина на территории Азербайджана были уничтожены все поселения армян-протестантов по примеру того, как в 1895 году во время восстания в Сасуне адепты Эчмиадзина уничтожали поселения армян-католиков. И подобные погромы были не единичными фактами, а системой, что позволяет говорить о том, что свой авторитет среди армян ААЦ добивалась железом и кровью"...

Отметим, что церковники немедленно перешли в наступление на министра образования, к истерии присоединились и журналисты, которые в пятницу после заседания правительства атаковали Арутюняна соответствующими вопросами. Чиновник под напором устоял и даже сам потребовал извинений от соответствующих инстанций Эчмиадзина за распространяемую клевету.

Зульфугар Ибрагимов