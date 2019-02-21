Азербайджан уничтожил армянский беспилотник - ФОТО
21 февраля 2019 15:57 437
В ходе визита в Азербайджан сопредседателей Минской группы ОБСЕ армянская сторона прибегла к очередной провокации. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сегодня днем в направлении Агдамского района фронта ВС Армении посредством тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "X-55" попытались осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии.
Подразделения противовоздушной обороны ВВС Азербайджана обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16:10 148
ПА ОБСЕ сделал заявление по Карабаху
15:04