В ходе визита в Азербайджан сопредседателей Минской группы ОБСЕ армянская сторона прибегла к очередной провокации. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сегодня днем в направлении Агдамского района фронта ВС Армении посредством тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "X-55" попытались осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии.

Подразделения противовоздушной обороны ВВС Азербайджана обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА.