Азербайджанская армия проводит широкомасштабные учения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в министерстве обороны.

В учениях принимают участие до 10.000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска выполняются задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах выполняются боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

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