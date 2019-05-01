В связи с оживленностью, наблюдающейся в последнюю неделею в военном сотрудничестве с Россией, в Армении снова актуализировалась тема "встанет ли ОДКБ на сторону армян, если что". И сегодня на этот вопрос армяне чаще стали отвечать положительно, исходя из заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о крайне доверительных отношениях с президентом Путиным. Военные власти страны заявляют об ожидающихся новых российских оружейных кредитах и поставках, а Армения выходит на третье место в мире по росту военных расходов. Рекламу особых отношений с Москвой Ереван старается делать и на намерении России модернизировать свой авиапарк, дислоцированный в Армении, выставляя это как предупреждение Азербайджану.

Прокомментировать все эти вопросы Day.Az попросил известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова.

ОДКБ как организация воевать на стороне Армении ни при каких условиях не будет. По крайней мере, точно не Беларусь и точно не Казахстан. Следовательно, вопрос сужается до принципиального: будет ли Россия воевать на стороне Армении в случае начала Азербайджаном военной операции по освобождению оккупированных территорий. Вопрос надо ставить именно в такой плоскости и ни в какой другой. Все это прекрасно понимают, так что нет необходимости говорить двусмысленности.

Лично я считаю, что открытого военного вмешательства России в этот конфликт не будет, потому что это неизбежно приведет к конфликту с Турцией, в результате которого РФ окончательно потеряет все свое влияние не только на Южном Кавказе, но еще и в Сирии, а это - слишком высокая цена для Путина за невозвращение Карабаха его законному владельцу. С точки зрения геостратегии, Сирия не стоит Армении.

Для Армении ситуация вокруг поста генерального секретаря ОДКБ - громкая пощечина и даже плевок в лицо. Ничего, армяне не такое терпели, перетерпят и утрутся и на этот раз, им такое не впервой. И дело тут не в злокозненности России, Беларуси или Казахстана, а в отношении к данной ситуации. Для Еревана она видится политическим поражением, болезненным ударом по политическим амбициям и самолюбию, тогда как для Москвы и других столиц - исключительно рабочим моментом, не более того. Дескать, затупили армяне - это их дело, пусть сами с собой разбираются, а общее дело при этом страдать не должно. Назначили вместо представителя Армении на пост генерального секретаря ОДКБ представителя Беларуси - и дело с концом, вопрос закрыт, продолжаем работать дальше. На этом фоне все прочие инициативы Армении кажутся мелочными и опереточными, результатом уязвленного больного самолюбия, на который не следует обращать внимание.

Поэтому я могу однозначно утверждать, что скандал вокруг поста генсека ОДКБ для Еревана пошел в убыток дважды, сначала - когда арестовали своего представителя на этом посту, во второй раз - когда захотели сохранить за собой этот пост, от которого сами по факту отказались.

Нельзя с армией играть в политику, иначе потом придется платить по трети государственного бюджета на ее содержание. Именно это делает сегодня Армения, занявшая третье место в мире по росту военного бюджета. 33 процента - это очень большая цифра для такого малогабаритного бюджета, как армянский.

Милитаризация - это единственный путь физического выживания Армении в современных условиях, когда она окружена враждебно, по ее же собственной вине, настроенными к ней государствами. За исключением Ирана. Но возрастающее на него давление в последнее время делает его все более ненадежным союзником для Армении в свете места нахождения сегодняшних внешних источников "политического вдохновения" для руководства этой страны. Предшествующий политический режим, делавший ставку исключительно на военную защиту со стороны России, и поэтому пренебрегавший всякими тратами на модернизацию собственных вооруженных сил, довел самостоятельную обороноспособность страны до нуля. Износ боевой техники в армии Армении превышает критические 70 процентов, поэтому сегодня эта страна превращается в государство военного металлолома, который из-за отсутствия предприятий оборонно-промышленного комплекса, модернизировать своими силами не может.

Если говорить о модернизации самой Россией своих ВВС, дислоцированных в Армении, то я совсем не разбираюсь в военной авиации, поэтому не считаю себя вправе рассуждать на эту тему. Однако могу сказать, что вся военная авиация России, находящаяся сейчас в Армении, делится на фронтовую авиацию и авиацию ПВО, которые по своему применению и даже техническому устройству самолетов кардинально и качественно отличаются друг от друга. Например, самолет ПВО с земли наводится на цель, по команде с земли "видит" ее на своем радаре, по команде с земли может применить против нее свое вооружение. Это делается для того, чтобы пилот по ошибке или из-за стресса не сбил бы кого-то не того. Фронтовой же летчик совершенно свободен в выборе цели и применении оружия.

Я не знаю, какую именно из группировок авиации - фронтовую или ПВО - наращивает Россия в Армении, если вторую, то Азербайджану беспокоиться не о чем. Если же первую, то тут уже можно говорить о потенциальной военной угрозе безопасности для азербайджанской стороны. Тем не менее, повторю - открытого военного вмешательства России в этот конфликт не будет.

Зульфугар Ибрагимов