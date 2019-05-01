Как стало известно в понедельник, Армения вошла в тройку стран мира с наибольшим ростом военных расходов в 2018 году. В докладе о военных расходах, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), она заняла третье место.

Эта бедная маленькая страна потратила на военные нужды $609 млн., что на 30% превышает показатель 2017 года. В докладе отмечается, что Армения тратит на армию 4,8% своего ВВП. Обошли в этом плане Ереван только Буркина-Фасо ($312 млн. - рост на 52%) и Ямайка ($208 млн. - рост на 40%).

"На мой взгляд, вхождение Армении в еще один милитаристский рейтинг не удивительно. Хоть в чем то эта страна пытается развиваться, если подобные показатели можно так назвать", - сказал, комментируя очередной "рекорд" Еревана в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Как отметил российский эксперт, непонятно только, за чей счет произошел такой рост. Бюджет самой Армении не позволяет подобной "роскоши", у страны нет особых доходов, трещит по швам ее экономика, заброшена социальная сфера. Выходит, что третьи силы, имеющие финансы, намеренно накачивают страну в плане подготовки к возможной войне за освобождение ранее оккупированных Арменией территорий Азербайджана, предположил наш собеседник.

"Если не хочешь мира, готовься к войне. Именно так можно расценивать попытку новых армянских властей хоть как-то выделиться. То есть экономика в упадке, но армия якобы развивается. Однако я бы хотел остудить пыл тех в Армении, кому видятся армянские интересы в усилении Россией своих ВВС в этой республике. Не следует забывать что Москва усиливает свои ВВС, а не армянские. Здесь стратегия направлена, прежде всего, на недопущение прихода в регион НАТО, к союзу к которым склонно сейчас армянское руководство.

Что же касается отношения рядовых армян к росту военных расходов, то, на мой взгляд, населению страны уже все безразлично - война или жизнь. Народ с трудом выживает и ему уже не до политики властей. Лишь бы прокормиться. Однако армянский народ может и не простить очередного предательства элит, обещавших процветание. То есть те, кому пришлось потуже затянуть пояса, могут так же затянуть, как говорится, и галстуки у чиновников", - сказал Евгений Михайлов.

Зульфугар Ибрагимов