В Армении ожидали, что после участия Никола Пашиняна в весенней сессии ПАСЕ Европа несколько смягчится в вопросе контактов с сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана.

Напомним, что на встрече с Пашиняном генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сокрушался по поводу запрета Баку на посещение без его санкции захваченных Арменией территорий. Комиссар Совета Европы по правам человека должен иметь возможность посетить Нагорный Карабах, заявил Ягланд, недоступность "серых зон", по его словам, просто недопустима.

Предполагалось, что за генсеком ПАСЕ заговорят и другие, и открывающиеся для самопровозглашенного образования перспективы послужат легитимации результатов оккупации. Ведь, как говорится, лиха беда начало - все начнется с мониторинга прав человека, а закончиться может контрактами и инвестициями.

Но не срослось.

Многочисленные международные структуры отказываются от осуществления программ в Карабахе, и приводимые аргументы касаются не столько непризнанности этого образования, сколько реакции Азербайджана, заявил на днях "омбудсмен" "НКР" Артак Бегларян.

"Мы должны вместе подумать над тем, как растопить этот лед, есть некоторые достижения, однако они несистемного характера. Мы должны совместно подумать над тем, как озвучивать эту проблему на международных площадках и достичь ощутимых результатов, а не только заявлений", - цитируют Бегларяна армянские СМИ.

Так называемый "омбудсмен" уверен, что оккупированный Карабах изолирован от международного сообщества не столько из-за непризнанности, сколько по причине "армяноненавистнической и деструктивной политики Азербайджана".

Само собой, никаких рецептов спасения сепаратистской идеи в масштабах Европы Бегларян не предлагает и предложить не может, потому что таковых не существуют. Зато существует реальность, в которой мировое сообщество признает ныне оккупированные Арменией земли территорией Азербайджана, и, соответственно, для их посещения необходимо разрешение хозяина - Баку. Идти против его воли, значит, испортить отношения с очень важной для Европы страной. Интересы Армении таких потерь не стоят. Сколько бы неконструктивной критики ни звучало в адрес Азербайджана, даже самые рьяные критики (лобби не в счет) стараются держаться подальше от "серой зоны", чтобы не замараться и не осложнить контакты с Баку, который все равно рано или поздно становится нужным всем.

Кстати, в помощь Бегларяну - издание russia-armenia.info опубликовало интервью с членом межведомственной комиссии РФ по межнациональным отношениям, председателем партии "Женский диалог" Еленой Семериковой. Той самой, что в октябре прошлого года побывала в оккупированном Карабахе и потом раздавала восторженные комментарии. Та поездка состоялась под эгидой инициированной супругой Никола Пашиняна Анной Акопян нежизнеспособной акции "Женщины во имя мира".

Как выясняется из интервью, за прошедшие месяцы Семерикова стала любимицей "женщин Арцаха", поддерживает с ними постоянную связь, организует для них какие-то бессмысленные флешмобы, получает от них награды. Все это под сопровождение демагогии о вселенской материнской любви, ненасилии, бесценности жизни и так далее. В сущности же госпожа Семерикова просто мстит Азербайджану за те проблемы, которые ей пришлось пережить в Карабахе в хаосе начала конфликта. Хотя, по идее, виновата в сложившейся тогда ситуации была Армения.

Чувство мести, а также сочувствие сепаратизму (Семерикова - автор трудов о признании оккупированных регионов Грузии) превратили ее в большого друга Армении и сепаратистов Карабаха. Сегодня она живет мечтой завлечь на оккупированные территории даже жену посла США в России, который имел неосторожность словесно поддержать инициативу Акопян. На настоятельные призывы Семериковой американский дипломат дипломатично ответил, что "он поддерживает данную инициативу, но пока его супруга не готова лично принять в ней участие".

Но больше всего Семериковой нравится рассказывать о своих остающихся без ответа посланиях в Баку. Ей очень хочется побывать "по ту сторону конфликта" и услышать от азербайджанских женщин те лозунги, которые озвучивает заинтересованная в сохранении и узаконивании итогов карабахской войны армянская сторона.

"Не должны в 21 веке люди жить прошлым, нужно во имя жизни, во имя будущего забыть все обиды. Мы должны жить сегодня и завтра. Из прошлого извлекать уроки и в память о всех погибших в локальных конфликтах идти по пути применения. Это единственный путь, другого просто нет!" - говорит Семерикова в интервью армянскому изданию.

Это как раз тот случай, когда просто напрашивается фраза: ай, женщина, пардон, иди к своим кастрюлям...

Впрочем, все эти популистские фразы у госпожи Семериковой будет возможность произнести, когда после окончательного провала - при активном участии таких, как она, доброхотов - мирного процесса, действительно начнется война. Армянским оккупантам после освобождения азербайджанской армией Карабаха могут очень понадобиться услуги мотиватора вроде этого российского политика.

Зульфугар Ибрагимов