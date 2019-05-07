"В этот раз посещение руководством Армении оккупированной Шуши будет выглядеть еще более символично. Но вовсе не с той точки зрения, как хотелось бы оккупантам. Символизм будет заключаться в демонстрации того, что за четверть века после подписания Бишкекского протокола ничего не изменилось".

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Азербайджан" Ильгар Велизаде, комментируя поездку на оккупированные территории премьер-министра Армении Никола Пашиняна и экс-президента Сержа Саргсяна.

По словам политолога, 25 лет назад была надежда, что с принятием этого протокола ситуация изменится и стороны приступят к разработке большого мирного договора, который гарантировал бы возвращение территорий и восстановление добрососедства между нашими народами. Но надежды не оправдались - ни тогда, ни сейчас армянские власти не спешили и не спешат с установлением мира, отметил Велизаде.

"Каждый раз, посещая оккупированную Шушу, руководители Армении как бы дают понять азербайджанской стороне, что, дескать, назад дороги нет. С политической точки зрения это акт, подтверждающий агрессивные цели Армении, а в нынешней ситуации он говорит еще и о том, что, несмотря на смену власти в Армении, политическая элита этой страны окончательно решила для себя вопрос Карабаха. И, к сожалению, это решение Еревана не оставляет Азербайджану никакого другого выбора, кроме как разрешить вопрос силовым путем.

Такая удручающая ситуация сегодня сложилась вокруг карабахского урегулирования, и никаких признаков ее изменения не наблюдается. Да, в последнее время появилась некоторая динамика, обсуждаются какие-то гуманитарные вопросы. Но и тут возникают большие сомнения относительно готовности армянской стороны к этому процессу. Армянская сторона не создает для реализации договоренностей достаточных условий", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Азербайджанская сторона регулярно обращает внимание международной общественности на то, что присвоение культурных и исторических памятников, присвоение азербайджанского наследия, жемчужиной которого является Шуша, является недопустимым актом гуманитарного вандализма, отметил наш собеседник. Шуша, одна из колыбелей азербайджанской культуры, сегодня руками армянских оккупантов изменена до неузнаваемости. Армянская военщина полностью распоряжается и материальными, и культурными ресурсами. От азербайджанского города, столицы Карабахского ханства, к сожалению, мало что осталось.

"Призывая вывести оккупационные силы из Шуши и других своих оккупированных Арменией территорий, Азербайджан апеллирует, прежде всего к необходимости восстановления исторической справедливости и соблюдению гуманистических принципов. Баку старается обращать внимание международных организаций, сопредседателей Минской группы на происходящее, настоятельно дает понять, что терпение азербайджанской стороны не беспредельно. Несмотря на то, что прошло уже четверть века, ничто не забылось и не забудется. И если не будут предприняты реальные меры для приведения агрессора к порядку, Азербайджану придется прибегнуть для восстановления справедливости к силе оружия. А она у нас есть - пусть противник не сомневается", - заявил Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева