Сайт inosmi.ru опубликовал статью хорватского журналиста Ведрана Обучины, вышедшую в издании Advance. Статья называется "Опасные маленькие шажки армянской диаспоры: могут ли меняться границы на Кавказе?" Материал посвящен территориальным претензиям армян к соседним государства, надуманной истории армян и угрозе армянского сепаратизма в грузинском регионе Самцхе-Джавахети.

Как отмечает хорватский журналист, политика ни одного из постсоветских стран, нацеленная на соотечественников за рубежом, не привела к таким серьезным проблемам, как политика Армении.

"Наиболее яркий тому пример - ее продолжающаяся война с Азербайджаном в Нагорном Карабахе и еще семь регионов Азербайджана, которые оккупированы армянскими силами. Однако потенциально еще более взрывоопасен для будущего подход Еревана к двум другим соседним государствам: Турции и Грузии. Когда-то в Восточной Турции проживало немало армян, и этот регион по-прежнему остается домом для многих курдов, которые в прошлом объединились с армянами. Что касается Грузии, то ее регион Джавахети населяет большая армянская община, которая значительно теснее связана с Ереваном, чем с Тбилиси.

За последние несколько недель произошли два события, которые подтверждают, что, весьма вероятно, в скором будущем из-за действий Армении возрастет напряженность в одном или сразу в двух этих регионах. Кроме того, события в одном регионе могут спровоцировать аналогичные, потенциально опасные, события в другом.

Итак, во-первых, речь идет о статье, написанной Агаси Арабяном и опубликованной российским агентством "Реалист". В материале этот лидер организации армянской диаспоры из Джавахети в России рассказал о ситуации в Восточной Турции и о возможном новом союзе армян и курдов. Вторым важным событием, произошедшим в последние недели, стало заявление армян, проживающих в Соединенных Штатах Америки, о планах собрать средства для армянской диаспоры в грузинском регионе Джавахети.

Статья Арабяна носит провокационное название "Западная Армения и не только: есть ли будущее у Армяно-Курдской ССР?" и снабжена еще более интересным подзаголовком "О том, как обеспечить светлое будущее армянского народа и армянских государств". В материале говорится, что мир и регион, в котором находится Армения, "скатываются к большому кризису, результатом которого может стать масштабный передел границ и территорий, исчезновение старых и появление новых наций и национальных общностей". Разумеется, существует угроза, что соседи нападут на Армению, но точно так же она располагает определенными "возможностями", чтобы добиться своих целей и защитить армян в самом широком смысле, если элиты в Ереване сосредоточатся на этой проблеме.

Арабян намекает, что в результате этого масштабного перекраивания карты могут появиться новые "государства Союза", которые охватывали бы большую часть территорий, прежде входивших в Российскую империю и Советский Союз. Это изменение границ могло бы поспособствовать созданию нового армяно-курдского образования в современной Восточной Турции (нечто вроде того, что царь Николай II добивался во время Первой мировой войны и к чему после 1945 года стремился Иосиф Сталин, пока американцы не перешли ему дорогу). Если подобные региональные преобразования произойдут уже в ближайшем будущем, как пишет армянский комментатор, Ереван должен быть готов к реанимации "варианта Армяно-Курдской ССР", в которой доминировали бы армяне", - пишет Advance.

Далее приводятся околоисторические измышления сепаратиста Агаси Арабяна. Арабян восхваляет "исторические корни" армяно-курдских связей, якобы дающие им право на практически все территории региона. Обвинив армянские власти в неспособности мыслить масштабно, Арабян предлагает свой "рецепт": "активизировать диалог с курдами, ассирийцами и другими народами, проживающими в современной Восточной Турции, которая опять может стать Западной Арменией. Среди этих народов Ереван должен активно пропагадировать идею о том, что Армения не какой-то там отголосок прошлого, который уже не вернешь, а часть современного региона".

По мнению Ведрана Обучины, еще более конкретные и практичные, но в то же время политически опасные планы строит армянская диаспора в Лос-Анджелесе. 2 июня там стартует телемарафон по сбору средств, предназначенных армянам Джавахети. Проведение марафона последовало за созданием "Платформы для объединения диаспоры".

Один из лидеров этого проекта Гарегин Налбандян заявил, что сбор средств не направлен "против Грузии". Напротив, его цель - укрепление армяно-грузинских отношений. Но если у Джавахети появится еще один внешний источник финансирования, его отношения с Тбилиси могут ухудшиться. Грузины явно не увидят тут благих намерений, о которых говорит Налбандян. Армяне населяют большую часть этого региона. Южная часть Джавахети граничит с Республикой Армения. Этнические армяне образуют там большинство и говорят на армянском, а грузины, русские и другие кавказские народы там - в меньшинстве, пишет хорватское издание.

Обучина отмечает, что армянский союз "Джавахк" требует территориальной автономии для Джавахети в рамках Грузии. Некоторые политические круги Армении утверждают, что регион Джавахети должен отойти к ней, после чего "объединенная Армения охватила бы все регионы, названные армянскими в Севрском мирном договоре, вместе с "Арцахом" (Нагорный Карабах) и Нахчываном".

А между тем, пронизывающие регион азербайджанские нефте- и газопроводы, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, как отмечается в статье хорватского издания, вызывают недовольство у местных армян, так как изолируют Армению от региона из-за армянской оккупации азербайджанской территории, подчеркивает Ведран Обучина.

Султан Керим