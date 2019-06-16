Карабахская война, формально завершившаяся в 1994 году, оставила много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. И вопросы эти адресованы не только оккупантам, но и тогдашним властям Азербайджана, политикам, поставившим личные интересы выше интересов государства и чуть не потерявшим страну.

Вспоминаем мы сегодня об этом в связи с отмечающимся в Азербайджане Днем национального спасения. 15 июня 1993 года к власти в стране вернулся Общенациональный лидер Гейдар Алиев. К этому моменту на карабахском фронте сложилась очень тяжелая ситуация. Это была одна из самых серьезных угроз молодому независимому государству.

Разгоревшаяся в результате вооруженной агрессии со стороны Армении война к лету 1993 года дошла до опасной черты. Что, в принципе, было естественно, учитывая внутриполитическую грызню, войну между полевыми командирами, разобравшими армию на "банды", бездарностью и во многих случаях предательской политикой властей. Предательской по отношению к своему народу, интересы которого в карабахском конфликте они должны были отстаивать.

Не иначе как предательством можно назвать многие моменты карабахской войны. Например, участники боев до сих пор не находят ответов на вопросы, связанные со сдачей Шуши. Именно сдачей - утверждают они, вспоминая, что в тот день, когда армяне перешли в наступление, все минные поля на подходах к Шуше были разминированы. Почему?.. Грызня за власть в Баку, политические игры стали причиной предательства и Лачина, сданного врагу, как говорят ветераны, почти без боя.

"Когда вспоминаю те времена, думаю - а все ли я сделал, что мог? - сказал в беседе с нами один из участников боев. - А все ли сделал наш народ, что должен был сделать? И понимаю, что народ ни в чем не виноват, народ был предан и оставлен на произвол судьбы. В том числе были преданы и брошены на произвол судьбы разрозненные отряды бойцов, которые ценой своей жизни не позволили врагу продвинуться дальше. Была паника и хаос, потому что у государства не было руководителя"...

Отвечая на вопрос о том, можно ли было избежать эти потери и удержать земли, участники боевых действий в один голос говорят: да, можно, если бы нашлись умные люди в тогдашнем парламенте, которые оставили бы в Баку Гейдара Алиева, когда он вернулся на родину из Москвы. Страна находилась на грани распада, районы уходили один за другим, спасти ситуацию мог только настоящий руководитель, которому верил бы народ. И если бы не беспримерное мужество рядовых защитников Карабаха, потери Азербайджана могли бы к лету 1993 года быть гораздо большими.

До 1993 года страна планомерно шла к развалу. Трудно сказать, кем этот план был составлен и кто всем процессом руководил. Да это и не важно, главное, что местные власти, местные авантюристы от политики сделали все возможное, чтобы реализация этого плана происходила как можно комфортнее для Армении и ее покровителей.

Как сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, самое главное, что с возвращением Гейдара Алиева у народа появилась вера в свои силы, во власть и будущее Азербайджана.

В тот переломный для страны 1993 год он был свидетелем происходившего на военном и политическом фронтах, а также боевых успехов, которые последовали за возвращением к власти Общенационального лидера.

На момент возвращения Гейдара Алиева в Баку обстановка на фронте была очень тяжелой. Населенные пункты один за другим оккупировались противником. Внутриполитическая ситуация в стране не могла обеспечить достойный отпор на фронте. Войсковые подразделения или части находились под влиянием отдельных лиц, которые сводили счеты с политическим руководством республики.

Все это в целом сильно влияло на морально-психологическое состояние защитников родины на линии фронта. В армии в целом царила "революционная ситуация". Прямо как в кино про события 1917 года, когда "революционные матросы" командовали генералами. При этом слово Народного фронта было решающим, поэтому сложилась своеобразная военно-политическая вакханалия, что играло на руку противнику.

Очень часто говорят, что оккупировано 20 процентов территорий. Хочу поправить и сказать, что мы отстояли 80 процентов территорий Азербайджана. Если бы не пришел к власти Гейдар Алиев или пришел бы позже, то неизвестно, какой процент территорий мы смогли бы отстоять.

Самое главное - с возвращением Гейдара Алиева появилась вера у народа. Имя Гейдара Алиева и его авторитет, еще до того, как он официально приступил к руководству суверенным Азербайджаном, уже играли свою роль.

С каждым днем повышалась необходимость в его руководстве республикой. Ситуация была такой, что даже те, кто был поначалу против его возвращения, поменяли свое мнение, потому что республика шла к катастрофе. Нагнетались сепаратистские настроения на юге и севере страны, республика раскалывалась. И нужен был сильный руководитель, настоящий лидер, которому верил бы народ, которого бы поддержал и слово которого действительно было бы услышано народом. Таким лидером на тот момент был Гейдар Алиев.

Возвращение Общенационального лидера спасло Азербайджан от катастрофы, от растаскивания страны по сепаратистским квартирам. Азербайджан находился под большим давлением внешних сил, которые стремились разорвать его на части. И только целеустремленный, имеющий большой опыт и сильную волю, беспредельно любящий свой народ руководитель мог сыграть историческую роль в судьбе нашей молодой страны.

Ситуация в стране и ситуация на фронте были одинаково катастрофической. И только с приходом Гейдара Алиева народ Азербайджана вздохнул. Это ощутили сразу и на фронте.

Все войсковые части, находившиеся под влиянием различных лиц, были собраны под единое начало. Управление Вооруженными силами, всеми родами войск осуществлялось из одного центра. А во главе ВС встал истинный, а не формальный Верховный главнокомандующий.

Мы помним обращение Гейдара Алиева к народу в начале ноября 1993 года в связи с обстановкой на фронте. Это обращение вдохновило народ, вдохновило армию, отношение к Вооруженным силам и армейской службе начало меняться.

На тот момент в республике дезертирство было настоящим бичом армии, военкоматы не успевали отправлять мобилизационный ресурс на фронт - призывники, не доезжая до места службы, разбегались. После обращения к народу Гейдара Алиева отношение к этому вопросу полностью изменилось. У молодежи появилось чувство патриотизма, желание воевать за Родину. Благодаря этому противник был остановлен на всех направлениях фронта. Кроме того, очень скоро в физулинском направлении была проведена успешная зимняя наступательная операция, результатом которой стало освобождение 22 населенных пунктов Физулинского и Джебраильского районов, в том числе города Горадиз и села Джоджуг Марджанлы.

Наши войска в результате контрнаступательной кампании продвинулись на 25-30 километров на бейлагано-физулинском направлении.

Должен сказать, что вернувшемуся к власти Гейдару Алиеву досталась армия без военных ресурсов. Техника на тот момент была частично захвачена противником, частично вышла из строя в результате боев и неумелого использования. Склады с боеприпасами и другими ресурсами были пусты. Своей военной промышленности не было, все приходилось закупать. Одной силой волей народа, не обеспечив его вооружением и техникой, добиться военных успехов невозможно.

После того, как противник, неся потери, отступил, и наши ВС добились успеха на физулинском направлении. Именно большие потери, к которым армянские оккупанты не привыкли, и неспособность противника продвигаться вынудили Армению сесть за стол переговоров. Это событие вошло в историю как Бишкекское соглашение о прекращении огня.

С приходом Гейдара Алиева стали возвращаться на Родину офицеры-азербайджанцы, служившие в других странах СНГ. Основу составляли выпускники лицея им. Нахчыванского, основанного Гейдаром Алиевым в 1972 году. Началось строительство Вооруженных сил, закупка техники и вооружения. За короткое время ВС Азербайджана стали лидировать в регионе.

Конечно, если бы не возвращение к власти Гейдара Алиева, не сосредоточение под его командованием Вооруженных сил, неизвестно, какие еще риски и угрозы ждали бы нашу страну. Гейдару Алиеву удалось решить вопрос с сепаратизмом как на юге, так и на севере. Мы все помним угрозу конституционному строю, возникшую в 1994 и 1995 годах, известны участники и организаторы тех событий, которые находились за пределами страны. И только железная воля Общенационального лидера и его бесконечная любовь к своему народу, к Родине смогли вывести республику из той сложной ситуации, восстановить стабильность и устойчивость к рискам и угрозам как на фронте, так и внутри страны.

Чем больше мы отдаляемся от той даты, 15 июня 1993 года, и последовавших за этим событий, тем яснее понимаем, что должны быть благодарны судьбе за то, что подарила Азербайджану такого национального лидера.

Сегодня Верховным главнокомандующим ВС Азербайджана является Президент Ильхам Алиев, который продолжил дело Общенационального лидера и за короткое время вывел республику, Вооруженные силы страны на самый высокий уровень. Не случайно азербайджанская армия, по оценкам авторитетных международных структур, занимает свое место среди 50 самых сильных армий мира.

Экономическое процветание позволило оснастить ВС самой современной техникой, создать стабильную школу по подготовке военных кадров - от простых специалистов до командиров объединений и соединений, которые в настоящее время демонстрируют свои способности и знания, проводя крупномасштабные учения с привлечением до 25 тысяч личного состава. ВС Азербайджана сегодня в состоянии участвовать в совместных учениях с армией ведущей страны НАТО - Турции.

Основу всех этих успехов заложило возвращение к власти в Азербайджане в 1993 году Гейдара Алиева. Путь, проложенный им, будет и дальше вести нас к процветанию и приведет в конечном итоге к разгрому оккупационных вооруженных сил Армении и восстановлению территориальной целостности Азербайджана...

От себя добавим, что возвращение в Баку, избрание главой парламента, а затем и президентом Гейдара Алиева вызвало серьезную обеспокоенность в Армении. Это было то, чего оккупанты так боялись, и боялись не напрасно. До того все складывалось с невероятной выгодой для осуществления их экспансионистских планов, бездари и авантюристы в руководстве страной, сами того не понимая, работали на противника. Еще немного, и Азербайджан прошел бы точку невозврата.

Но ОН вернулся.

Зульфугар Ибрагимов