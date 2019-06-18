Есть ли перспективы для демократии в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)? Или регион обречен жить в водовороте войн и авторитаризма?

Может ли арабский мир или любая отдельно взятая арабская страна сделать серьезный шаг к совершенной демократии? Этот вопрос на протяжении долгих лет занимает умы исследователей, политиков и простых людей. К настоящему времени очевидно то, что ни одна арабская страна не смогла сделать шаг к демократии, в то время как смена правительства, свержение монархий и массовые восстания - явления, которые нередки для региона.

Профессор Европейского университета-института (European University İnstitute) во Флоренции Филипп Шмиттер и профессор Американского университета в Каире Недин Сика в статье "Демократизация в регионе БВСА" исследовали различия и сходства в демократических преобразованиях, осуществлявшихся в арабском мире и других странах, начиная с середины 1970-х годов. Согласно исследованию, три волны демократизации, охватившие ряд стран в прошлом веке, основательно изменили их образ жизни. Первая волна, охватывающая 1945-46 годы - период после Второй мировой войны, ознаменовалась крахом фашизма и появлением новой системы. Вторая волна, начавшаяся с национально-освободительных движений на Ближнем Востоке в 1970-х годах, привелa к распаду последних колоний, а в дальнейшем эта волна протянулась до Латинской Америки. Третья волна демократии привела к падению Берлинской стены, распаду Советского Союза в начале 1990-х годов и появлению новых независимых государств. Изучая процессы, происходившие в регионе БВСА на фоне указанных глобальных изменений, авторы пришли к выводу о том, что различий больше, чем сходств.

В 2010-2011 годах в Тунисе, Египте, Ливии, Йемене и Сирии прошли массовые протесты. Арабский мир пережил глубокие трансформационные процессы. Но эта трансформация открыла путь не к демократии, а к хаосу, анархии и неопределенности. В своих исследованиях Шмиттер и Сика указали основные причины, по которым не произошли не только демократические, но даже и либеральные изменения.

Первая причина

По мнению авторов, основной причиной, по которым демократические изменения не состоялись, является слабость оппозиции. В арабских странах, где авторитарные режимы постоянно манипулируют выборами, а гражданское общество развито слабо, главная роль оппозиции состоит в том, чтобы, заключив сделку с властями, предотвратить появление новых возможных фигур и идей и обеспечить длительное пребывание правящей элиты у власти.

Такая позиция сохраняется в течение многих лет. В конечном итоге оппозиция превращается в пассивного, бездействующего наблюдателя. Еще одна проблема оппозиции в арабских странах - это отсутствие справедливой политической конкуренции. Во время "арабской весны" люди на самом деле не поддерживали оппозицию в массовых акциях, а требовали лучших и более достойных условий жизни.

Захват власти после таких акций оппозицией, не имеющей опыта политической конкуренции, обычно приводит к серьезным последствиям. Пришедшая к власти оппозиция запоминается не новым политическим мышлением, а еще более активным хищением государственного имущества и средств новыми лицами.

Еще одна сложность связана с осторожным подходом к понятию "демократия". В арабском образе мышления демократия в своей подавляющей части ассоциируется с Западом, а Запад - с колониальной политикой.

Следствием этого и стало то, что "арабская весна" привела к распаду государства, например, в Сирии, Ливии и Йемене, или приходу к власти гибридных режимов, переживающих переходный период, в таких странах, как Тунис и Египет.

Вторая причина

Еще одной причиной, объясняющей, почему в регионе БВСА не происходят демократические изменения, является RED (Real Existing Democracies), то есть страны, называемые РСД (Реально Существующие Демократии). Хотят ли страны РСД видеть арабский мир действительно свободным и демократическим? Отношения между РСД и БВСА основаны не на свободе и демократии, а, скорее, на взаимных экономических выгодах, служащих преимущественно интересам Запада. Поэтому западный мир стоит на стороне не столько демократии, сколько стабильности, которая сможет обеспечивать его экономические интересы. Сохранение в неизменном виде нынешнего национально-политического уровня грамотности в арабском мире отвечает интересам Запада. В противном случае хорошо образованное и политически зрелое общество могло бы выступить с иными амбициозными требованиями.

Более 60% мировых личных запасов золота сосредоточено в руках богатых производителей нефти. Основная цель стран РСД - спровоцировать в регионе очаги противостояния и конфликтов, а затем продать произведенное ими оружие конфликтующим сторонам, после чего вступить в регион в качестве "справедливого" посредника и любым способом вывести золото из региона. В основе внутренних и внешних столкновений, происходящих в арабском мире, могут лежать разные причины, но неоспорим тот факт, что за каждой из этих междоусобиц стоят интересы стран РСД.

У арабов есть даже пословица: "Если в море идет битва двух акул, можете быть уверены, что неподалеку заякорился английский корабль". Более всего западные государства озабочены в регионе нефтяным фактором, а самый простой и легкий способ получить нефть - это держать население под контролем лидера, соглашающегося с условиями Запада. Кроме того, при возникновении потребности в смене режима страны РСД поддерживают приход к власти угодного им лояльного кандидата, что замедляет процесс демократических преобразований.

Третья причина

Еще одна причина, по которой в арабском мире не происходят демократические изменения, заключается в географической территории региона и разворачивающихся здесь внутренних и региональных конфликтах. Как отмечают Ибрагим Эльбадави и Самир Макдиси, изучающие демократические преобразования в арабских странах, если гражданские войны и вмешательство извне в других уголках земного шара дают толчок к демократическим процессам, то в арабском мире наблюдается обратное.

Отсутствие опыта демократии и в соседних странах не позволяет смягчить региональные и международные конфликты, а, напротив, усиливают их интенсивность. События, произошедшие в западном полушарии в 1990-х годах, завершились демократической трансформацией стран коммунистического блока. Перспектива интеграции в европейские структуры также была одним из важных факторов, стимулировавших процессы демократизации в этих странах. В регионе БВСА такой перспективы нет. Более того, нет и страны, которая могла бы играть роль демократической модели в регионе.

По этой причине, несмотря на смену режима, арабы не могут стать более свободными, более самостоятельными, более демократическими и более богатыми. В последнее время наблюдается большой поток арабов в страны РСД. Люди переезжают в Европу и Америку в надежде на демократические свободы, а это значит, что понятие "демократия" не чуждо арабскому народу.

На протяжении многих лет в регионе Турция воспринимается в качестве успешно развивающегося светского государства. Дальнейшее демократическое развитие Турции может вовлечь в этот процесс и некоторые арабские страны. Признание Иерусалима столицей государства Израиль, условия, поставленные перед правительством Эрдогана в случае покупки оружия у России, ожидаемые в Стамбуле повторные выборы в июне поставили Турцию перед трудным выбором.

Противостояние с США не обещает хорошей перспективы. Такое развитие событий может привести к радикализации антиамериканской риторики. В таком случае Соединенные Штаты воспримут это как антидемократическую политику и усилят давление на Турцию, что станет препятствием на пути демократического развития региона в целом.

Таир Керимов,

Дипломат, выпускник Гарвардского университета,

личный переводчик Общенационального лидера Гейдара Алиева