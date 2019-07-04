Планов по расширению Организации Договора о коллективной безопасности в настоящее время нет, но вскоре в ОДКБ появятся институты партнерства и наблюдателей.

Об этом заявил в четверг, 4 июля, в ходе видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан-Бишкек исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передают армянские СМИ.

Напомним, что 16-17 августа прошлого года в Москве состоялись консультации с участием представителей соответствующих органов государств - членов ОДКБ для согласования пакета документов о статусе наблюдателя в военном блоке и правовом статусе партнера ОДКБ.

После появления новости о планах насчет статусов наблюдателя и партнера, в Армении пошли панические обсуждения о якобы намерениях Азербайджана получить один из статусов. Армянская сторона топала ножкой, стучала кулаком, мол "никогда и ни за что". "Азербайджан никогда не будет членом или даже наблюдателем в ОДКБ - Армения не допустит этого", - успокаивал, как мог, свою общественность премьер Никол Пашинян.

Самое интересное, что сам Азербайджан не высказывал пожеланий вступить в ОДКБ в том или ином статусе ни устно, ни письменно. Высказывания и рассуждения отдельных экспертов или депутатов не могут рассматриваться как намерение государства. Но наши соседи решили принять "превентивные меры". На всякий случай.

Нужно сказать, что если сам Баку никогда не проявлял желания присоединиться к тому или иному военному блоку, в том числе к ОДКБ, в его адрес, пусть и косвенно озвучивались такие предложения. Иметь в своих рядах такого члена, как Азербайджан, - большой плюс для ее авторитета и возможностей.

По следам начавшейся в Армении истерики журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю Секретариата ОДКБ Владимиру Зайнетдинову. И тот заявил, что со стороны Азербайджана заявки на получение статуса в ОДКБ не поступало.

Стоит ожидать, что после слов Семерикова, произнесенных в ходе видеомоста в четверг, в армянских экспертных кругах снова начнутся панические дискуссии, а Николу Пашиняну придется клятвенно обещать, что он никогда и ни за что не допустит сотрудничества ОДКБ с Азербайджаном.

Глупость, зато армянским горлопанам будет чем заняться.

Султан Керим