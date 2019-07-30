https://news.day.az/politics/1142808.html Азербайджанские военнослужащие отправились в Беларусь
Азербайджанские военнослужащие отправились в Беларусь
Азербайджанские военнослужащие отправились в Беларусь для участия в конкурсе "Снайперский рубеж", который пройдет в рамках соревнований "Армейские международные игры-2019". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Соревнования будут проходить с 3 по 17 августа.
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