Министерство торговли США внесло в свой черный список ряд компаний из Армении.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ. Среди этих компаний оказались ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО "Маркел".

"ЕрНИИСС заполучил и реэкспортировал товары из "Списка коммерческого контроля" (CCL) Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий. Также лицо, которое является исполнительным директором ЕрНИИСС и президентом ЗАО "Маркел", занимается бизнесом с иранской организацией, находящейся под санкциями США", - говорится о причинах включения компаний в список в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

По мнению американских властей, эти компании действуют вопреки национальной безопасности и интересов внешней политики США. Санкционные ограничения вступят в силу в среду.