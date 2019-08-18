Находящийся с визитом в Москве Министр обороны Азербайджана генерал-половник Закир Гасанов понаблюдал за состязанием команд, вышедших в финал конкурса "Танковый биатлон", организованного на полигоне Алабино 17 августа - в заключительный день Армейских международных игр-2019, и принял участие в церемонии награждения военнослужащих, ставших победителями, передает Trend со ссылкой на сайт Минобороны.

Министр обороны Азербайджана вместе со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу прибыли в Дом дружбы на полигоне Алабино.

Они, посетив здесь азербайджанский павильон на выставке образцов культуры стран-участниц, осмотрели экспозиции, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашей страны.

Торжественная церемония Армейских международных игр-2019 завершилась праздничным концертом.

Следует отметить, что в ходе международных соревнований военнослужащих представители Азербайджанской Армии на высоком уровне представили нашу страну в конкурсах "Кубок моря", "Танковый биатлон", "Полевая кухня", "Военно-медицинская эстафета", "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня".