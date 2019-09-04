Конституционный суд Армении в среду принял решение признать несоответствующим Конституции обвинение по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом говорится в решении суда, оглашенном председателем КС Грайром Товмасяном в среду, сообщает Новости-Армения.

Конституционный суд в среду рассмотрел заявления по обвинению в соответствии с признаками, предусмотренными частью 2-й статьи 135-й (Клевета, содержащаяся в публичных выступлениях) и статьи 35-й (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса Армении на вопрос соответствия Конституции.

Опустим перечисление статей уголовного кодекса Армении и лишь отметим, что суд признал производство уголовного дела и уголовное преследование против должностных лиц, наделенных конституционным правом неприкосновенности, противоречащим соответствующим статьям Конституции страны.

Как видим, какая-то, пусть и не основная, часть обвинений с Кочаряна будет снята. Самое серьезное - это "свержение конституционного строя", но и до него очередь дойдет. Потому что, по всем признакам, Никол Пашинян хочет сгладить шероховатости в отношениях с Москвой, а самой серьезной шероховатостью является "дело Кочаряна". Намерение наказать преступника может стоить Армении больших потерь. В настоящий момент, по сообщениям армянских СМИ, под вопрос поставлено проведение в Ереване саммита ЕАЭС и визит в Армению Владимира Путина. Оба этих момента - очень болезненные пощечины для Еревана, и образующиеся в результате бреши заполнить армянской стороне абсолютно нечем.

Но тут есть другая проблема, не менее болезненная уже лично для Пашиняна. Освободив Кочаряна ради благосклонности Москвы, он рискует полностью лишиться понимания в собственной стране. Поэтому это делается постепенно, посредством судебных заседаний и смягчающих вердиктов.

Поэтому, если завтра преступник Кочарян будет освобожден из-под стражи в четвертый и последний раз, удивляться не стоит.

Зульфугар Ибрагимов