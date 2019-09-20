https://news.day.az/politics/1158237.html Президент Ильхам Алиев поздравил работников нефтяной промышленности Азербайджана с 25-летием «Контракта века» и Дня нефтяников
Президент Ильхам Алиев поздравил работников нефтяной промышленности Азербайджана с 25-летием «Контракта века» и Дня нефтяников
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил работников нефтяной промышленности Азербайджана по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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