Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил работников нефтяной промышленности Азербайджана по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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