В Армении возбуждено уголовное дело в связи с огнестрельным ранением в живот, полученным 22 сентября рядовым Айком Вагеевичем Хачатряном на оккупированных территориях Азербайджана.

Следствием по уголовному делу установлено, что А. Хачатрян был ранен сослуживцем в результате нарушения правил обращения с оружием.