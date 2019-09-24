https://news.day.az/politics/1159206.html Армянский солдат выстрелил в сослуживца
Армянский солдат выстрелил в сослуживца
В Армении возбуждено уголовное дело в связи с огнестрельным ранением в живот, полученным 22 сентября рядовым Айком Вагеевичем Хачатряном на оккупированных территориях Азербайджана.
Следствием по уголовному делу установлено, что А. Хачатрян был ранен сослуживцем в результате нарушения правил обращения с оружием.
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