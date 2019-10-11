Имя турецкого политолога, журналиста и историка Мехмета Перинчека хорошо известно в Азербайджане. Наверняка все помнят историю с нашумевшим делом "Догу Перинчек против Швейцарии". В 2015 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал нарушение Швейцарией прав лидера Турецкой рабочей партии Догу Перинчека, обвиненного в расовой дискриминации по делу о публичном отрицании "геноцида армян". Мехмет Перинчек принимал активное участие в кампании по защите справедливой позиции своего отца. Немалую моральную, дипломатическую и прочую поддержку оказал тогда Азербайджан. И в год столетия так называемого "геноцида армян" армянская ложь была побита, несмотря на то, что интересы Армении представляла распиаренная адвокат Амаль Клуни.

Мехмет Перинчек является автором нашумевшей книги "Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов". А на днях турецкий историк и политолог презентовал очередной труд -"Тайные страницы российско-турецкой дипломатии".

О своей новой работе и победе над армянской ложью Мехмет бей рассказал в беседе с Day.Az.

- Мехмет бей, до сих пор было принято считать, что Россия и Турция исторически были врагами и только воевали. Вам удалось опровергнуть этот стереотип?

- В какой-то степени да. История свидетельствует, что российско-турецкий конфликт всегда был вреден обеим странам. Выгоден он был только западным интересам. Планы западных стран всегда опирались и до сих пор опираются на этот фактор. Когда Россия и Турция воевали, проигрывали оба, но выигрывал Запад. Когда же они сотрудничали, это было выгодно им и невыгодно западным интересам. Исторические факты и документы доказывают, что Турция и Россия могут достичь своих целей не путем войны против друг друга, а только путем сотрудничества между собой. Это, может быть, есть самое главное, что доказывают исследования в моей книге.

Кроме того, исследованные мною документы выявили интересную особенность. Когда турки и русские сталкиваются с похожими проблемами, они демонстрируют схожую реакцию. То есть у России и Турции очень много общего.

Есть много интересных документов, касающихся освободительной войны Ататюрка и поддержки его Советской Россией. Есть доклад о русской дивизии в войне за независимость Турции. Выявленные мной документы касаются не только дипломатических отношений, но и спорта, культуры, народной дипломатии, литературы и так далее.

Есть в книге новые документы и по армянскому вопросу, свидетельствующие о взгляде большевиков на дашнаков, рассказы о преступлениях дашнаков. Есть документы времен Первой мировой войны, рапорты о коллаборационизме армян и армянском национализме, о том, как дашнаки сотрудничали с японцами в годы Первой мировой. В книгу также всклочены материалы, свидетельствующие о том, как Запад пытался испортить отношения России и Турции путем использования "армянского вопроса".

- В одном из своих интервью вы отмечали, что Турция не станет частью американских планов и ее будущее - в сотрудничестве с евразийским пространством. На чем основано ваше мнение?

- Турция не сможет выжить в атлантической системе. У Турции две главные проблемы - это сохранение территориальной целостности и экономический кризис. Турция не может решить эти проблемы путем сотрудничества с Вашингтоном. Потому что США угрожают Турции из Сирии, поддерживают террористические организации вроде РПК, угрожают Турции со стороны восточного Средиземноморья руками Израиля, Греции, Южного Кипра. Проводят военные учения с этими странами против Турции. Далеко ходить не надо - только на днях Дональд Трамп пригрозил уничтожить турецкую экономику.

Турции будет сложно решить свои проблемы при сотрудничестве с США. Наоборот, главный источник ее проблем - это как раз сама Америка. Поэтому Турции нужно балансировать и уравновешивать эту угрозу со стороны США сотрудничеством с евразийскими странами.

США - это серьезная военная сила. У Турции есть своя мощная армия, но все-таки нужны международные альянсы для гашения американских угроз. Поэтому евразийский альянс для Турции не выбор, а необходимость. Чтобы выжить.

- Какая роль в продвижении Турции в Евразию может быть отведена Азербайджану? Как раз на днях в Баку прошла международная конференция "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность".

- Турция и Азербайджан - это один народ, два государства. Считаю этот трехсторонний формат залогом безопасности нашего региона, залогом его стабильности и процветания. Вместе наши страны могут добиться многого. Формат создается очень своевременно. Может быть, 3-4 года назад это было бы сложно. А сегодня прозападная политика нового главы Армении Пашиняна вызвала сомнения в Москве. Есть серьезная реакция, серьезное недовольство в российском правительстве Ереваном. Конечно, это дает повод России для большего сближения с Азербайджаном.

Стратегическое сотрудничество между Турцией и Россией тоже может помочь создать этот трехсторонний формат. Двусторонние отношения между Россией и Турцией, Турцией и Азербайджаном, Азербайджаном и Россией развиваются каждый день. Думаю, этот трехсторонний формат может оказать влияние и на разрешение нагорно-карабахского конфликта. То есть, существует возможность склонить российскую сторону к справедливой позиции Азербайджана. Сегодня такая перспектива более реальна. Для этого имеется конкретная почва.

Можно применить принципы астанинского процесса для решения карабахского вопроса. Этот процесс показал, что когда региональные страны держат инициативу в своих руках и ликвидируют вмешательство западных стран, проблемы решаются. Занимающаяся карабахским урегулированием Минская группа ОБСЕ фактически не дала результатов и не даст их.

- Мехмет бей, просто невозможно не вернуться на несколько лет назад и не вспомнить о деле "Перинчек против Швейцарии". Стало ли в Европе больше свободы в вопросе отрицания "геноцида армян" после решения ЕСПЧ?

- Это решение очень важно не только для Турции и Азербайджана. Это решение важно для всего человечества. Отрицание "геноцида" в Европе запрещено. Но мы говорим не об отрицании, а о праве говорить правду. Этот запрет был позором для европейской цивилизации, настоящим средневековым мракобесием.

Сегодня решение по делу Перинчека изучают на юридических факультетах европейских университетов. Каждый студент юридического факультета уже знает это решение суда по правам человека. Но решение было не только о свободе слова. Важно, что судьи ЕСПЧ подчеркнули то, что Холокост и события 1915 года в Османской империи - это разные вещи. Чтобы называть какое-то событие геноцидом, обязательно нужно решение международного суда. Если нет решения авторитетного полномочного судебного органа, нет и "геноцида". Это главный факт, который подчеркнуло решение ЕСПЧ.

- Ощущали ли вы в те дни поддержку от Азербайджана? Помнится, вы обращались тогда к азербайджанской общественности с призывом поддержать Турцию.

- Конечно, мы чувствовали поддержку со стороны Азербайджана. Азербайджанские СМИ много писали об этом, азербайджанские юристы помогали, в нашей победе есть и доля их труда. Но наша задача еще не завершена. Мы одержали победу, но надо распространять это решение ЕСПЧ, надо постоянно напоминать о нем на международной арене. Наша миссия еще не окончена, и в этом вопросе турецкие и азербайджанские СМИ должны сотрудничать. Юристы наших стран, политики, дипломаты должны продолжать работать над этим. Как я уже говорил, на юридических факультетах европейских университетов вердикт по делу Догу Перинчека изучается, профессора и ученые пишут по нему статьи. Но в Турции и Азербайджане эта работа пока не развернулась в необходимом масштабе.

Так что наша задача еще не выполнена, у нас есть еще много дел.

- И несколько слов о ваших дальнейших проектах. Есть идеи?

- Да, я сейчас работаю над биографией Назыма Хикмета. Это великий турецкий поэт, который много лет жил в СССР. У него были прекрасные отношения с Азербайджаном, азербайджанским народом, вашими поэтами, писателями и другими творческими деятелями. Он был очень известен по всему Союзу, но, прежде всего в Азербайджане. Благодаря ему тюркские народы не забывали свой язык, сохранили его. Сейчас я работаю над монографией о советских годах Назыма Хикмета. Работаю в различных архивах, собираю документы, рукописи, доклады, мемуары, письма, неопубликованные стихи. Назым Хикмет очень известен, но есть и неизвестные стороны его жизни. То есть я пишу его неизвестную биографию. Вначале монография выйдет на турецком, потом будет переведена на русский.

Хочу воспользоваться случаем и через Day.Az обратиться к азербайджанцам, к азербайджанским ученым с просьбой пересылать мне копии документов и материалов касательно Назыма Хикмета, если таковые у них имеются.

Лейла Таривердиева