Повышение эффективности экономического сотрудничества в рамках Тюркского совета - одна из главных задач.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков сказал в ходе встречи глав МИД стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Он отметил, что совместное заявление глав государств-членов Тюркского совета относительно вступления Узбекистана в организацию будет принято в рамках саммита.

"Я надеюсь, что наш партнер Туркменистан также последует примеру Узбекистана, что укрепит имидж организации", - сказал Айдарбеков.

Кроме того, он сказал, что сегодня на встрече глав МИД будет принято решение о предоставлении Венгрии статуса наблюдателя в Фонде культурного наследия Тюркского совета.

"Мы поддерживаем усилия Венгрии все больше и больше интегрироваться в организации тюркского мира", - отметил глава МИД Кыргызстана.

Сказав, что председательство в Тюркском совете переходит Азербайджану, он пожелал стране успехов в этой деятельности.

Далее он отметил, что необходимо продолжать поддерживать усилия Тюркского совета в получении статуса наблюдателя в Генассамблее ООН и в ОИС. Важно также усилить сотрудничество Тюркского совета с такими организациями, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ и других.

"Одной из главных задач является повышение эффективности экономического сотрудничества, консолидация совместных усилий и взаимная поддержка, что очень актуально. Мы придаём большое значение развитию сотрудничества со всеми странами Тюркского совета во всех сферах", - сказал он.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.