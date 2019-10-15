Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику.

Об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал на слушаниях на тему "Карабах - это Азербайджан!", проходящих в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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