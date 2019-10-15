https://news.day.az/politics/1165956.html Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику
Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику
Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику.
Об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал на слушаниях на тему "Карабах - это Азербайджан!", проходящих в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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