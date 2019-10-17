В Баку накануне состоялся саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Мероприятие, продолжавшееся всего несколько часов, тем не менее, имело очень большой резонанс в регионе и мире. И не случайно.

Встреча в Баку показала, что возрождение тюркского мира, о котором давно уже говорят политологи и тюркологи, началось. Процесс перешел из плоскости теории и разработки документов в плоскость практическую. Думается, бакинский саммит войдет в историю и будет в дальнейшем рассматриваться как важная веха общетюркской истории.

Современный этап этой истории начали писать 3 октября 2009 года в Нахчыване президенты Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана. 15 октября 2019 года на саммите в Баку было окончательно оформлено членство Узбекистана. А открытие в стране ЕС Венгрии офиса представительства Совета создало новые возможности для более тесного сотрудничества с европейскими государствами и институтами. Кроме того, идея тюркского единства была позитивно воспринята в российском экспертном сообществе, и этот позитивный настрой позволяет надеяться, что в перспективе к работе Тюркского совета присоединятся в той или иной форме тюркские автономии Российской Федерации. Это, несомненно, приведет к дальнейшему укреплению связей РФ с государствами Совета.

Со вчерашнего дня председательство в Тюркском совете перешло к Азербайджану. Как заверил, выступая на форуме, Президент Ильхам Алиев, азербайджанская сторона всеми силами будет стараться, чтобы в течение предстоящего года организация еще более усилилась и стоящие перед нею задачи были успешно выполнены.

"Развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами - одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана", - подчеркнул глава государства.

Стоящие перед Азербайджаном в качестве председателя задачи - это дальнейшая экономическая интеграция, развитие гуманитарных и культурных связей. Для реализации поставленных целей есть и широкое географическое пространство, и наличие значительных экономических возможностей и ресурсов. Кроме того, страны пространства Тюркского совета исторически предрасположены к взаимодействию, располагаясь на маршруте древнего Шелкового пути.

"VII саммит Тюркского совета совпал с десятой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения. На саммите глав государств, проведенном в октябре 2009 года в древнем азербайджанском городе Нахчыван, был создан новый институциональный формат сотрудничества между нашими странами. Между основной частью Азербайджана и нахчыванским регионом расположен Зангезур. Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении. Однако благодаря принятым нами в Нахчыване решениям и нашей совместной работе мы еще больше упрочили единство тюркского мира и продолжаем наше братство. В этом смысле принятие решения о создании Тюркского совета на саммите, проведенном именно в Нахчыване, также имеет большое символическое значение для тюркского мира", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Как отметил Президент Азербайджана, за минувшие десять лет Совет сотрудничества тюркоязычных государств как организация прошел большой путь развития. Совет играет важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, транспортной, гуманитарной сферах, в области туризма, информационных и коммуникационных технологий и пр. Расширяются связи Тюркского совета с влиятельными международными организациями. В настоящее время осуществляется плодотворное сотрудничество с такими структурами, как ООН, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества, ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия играют важную роль в исследовании богатого культурного наследия тюркских народов, пропаганде на мировом уровне их материальных и культурных ценностей, подчеркнул Президент.

Отметим, что первый саммит ССТГ впервые состоялся в 2011 году в Алматы. Второй - в Бишкеке, третий - в Габале, четвертый - в Бодруме, пятый - в Нур-Султане. Шестой саммит Тюркского совета прошел в минувшем году в Чолпон-Ате (Кыргызстан), на нем было принято решение о предоставлении Венгрии статуса наблюдателя и был назначен генеральный секретарь. По традиции, каждый саммит имеет свою определенную тематику. Встреча в верхах в Баку была посвящена развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам Президента Ильхама Алиева, данная тема представляет большую актуальность. Глава государства напомнил, что в 2017 году в Азербайджане было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства предоставил 36 тысячам предпринимателей льготные кредиты на сумму 1,4 миллиарда долларов США. В 2018 году доля частного сектора в ВВП страны составила 85 процентов.

"За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое. В страну вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций, половина из которых - иностранные. Азербайджан является государством с небольшим внешним долгом. Внешний долг Азербайджана составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире.

Реформы, проводимые в экономической сфере, одобряются и международными организациями. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В настоящее время Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции. Так, инвестиции Азербайджана в экономику Турции составляют 15 миллиардов, а инвестиции Турции в экономику Азербайджана - 12 миллиардов долларов США", - сказал глава Азербайджана.

В современном мире огромное значение приобретает логистика. Развитие транспортных коридоров является велением дня, и Азербайджану тут есть чем гордиться. По его инициативе, при его участии и финансировании реализованы и продолжают осуществляться крупные проекты, неотъемлемой частью которых являются страны Тюркского совета. "Азербайджан - активный участник транспортного коридора Восток-Запад. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в строй в октябре 2017 года, является нашим совместным вкладом в восстановление исторического Шелкового пути. Грузоперевалочная способность Бакинского международного морского порта составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. При необходимости грузоперевалочная способность порта может быть увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. В 2018 году из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено 8 миллионов тонн грузов", - сказал, выступая на форуме, Президент Ильхам Алиев.

Кстати, о большой заинтересованности стран Центральной Азии в железнодорожном коридоре БТК говорил на саммите и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По словам узбекского лидера, реализация в наших странах крупных транспортно-коммуникационных проектов создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии через транспортный коридор Центральная Азия-Турция. При этом следует эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс. Узбекистан заинтересован в том, чтобы при организации центров транзита и логистики была задействована современная инфраструктура портов Актау, Туркменбаши, Алят, Самсун и Мерсин, сказал Мирзиёев, предложив также рассмотреть вопрос предоставления взаимосогласованных скидок и преференций при транспортировке внешнеторговых грузов по территории стран Тюркского совета.

Азербайджан будет продолжать наращивать сотрудничество со странами Тюркского совета также в энергетической сфере. Страны Центральной Азии сами обладают значительными запасами природных ресурсов, но транспортировка энергоносителей на западные рынки наиболее выгодна через развитую трубопроводную инфраструктуру Азербайджана и действующие с его участием международные энергокоридоры. Уже сейчас определенное количество ресурсов тюркских стран идет на мировые рынки по азербайджанской трубе.

"Мы придаем большое значение сотрудничеству в энергетическом секторе. Азербайджан предлагает свои возможности и в этой сфере. Часть энергетических ресурсов наших партнеров из Центральной Азии транспортируется на мировые рынки через Азербайджан", - сказал Президент Азербайджана.

Большое внимание на саммите в Баку было уделено вопросам развития туризма на пространстве Тюркского совета, сотрудничества в сфере безопасности и обеспечения региональной стабильности.

И, конечно же, участники встречи коснулись таких болезненных тем, как исламофобия и оккупация Арменией территорий Азербайджана.

"Как вам известно, из-за деструктивной политики Армении в урегулировании самой болезненной проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет продвижения. Армения уже около 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает захватническую политику против Азербайджана. На оккупированных территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На этих территориях разрушены и уничтожены принадлежавшее азербайджанскому народу историко-культурное наследие, исламские памятники и наши мечети.

Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм против нашей религии показывает исламофобскую сущность Армении", - сказал Президент Ильхам Алиев, проинформировав также о невыполнении Арменией требований резолюций международных организаций.

В свою очередь, коснувшись карабахской темы, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находиться рядом друг с друг в национальной борьбе - братский долг. "Оккупация Арменией исконной азербайджанской земли - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий вынудила миллион наших братьев и сестер жить в положении беженцев и переселенцев вдали от своих домов. Как я уже отметил в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН, такое положение неприемлемо. Мы будем продолжать все усилия для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана", - сказал турецкий лидер.

Очередной саммит Тюркского совета завершился, поставив перед странами-членами серьезные задачи. Координировать их решение в течение года будет Азербайджан. Как заверил Президент Ильхам Алиев, в период председательства в организации наша страна продолжит усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими странами как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

Отметим, что среди задач не такого уж далекого будущего - получение Советом сотрудничества тюркоязычных государств статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и Организации исламского сотрудничества. Об этом на саммите в Баку пока что только говорилось, но мысль материальна, и не исключено, что в скором времени интеграция тюркских государств будет принята на самом высоком международном уровне как свершившийся факт.

Лейла Таривердиева