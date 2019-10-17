В Софии при совместной организации посольства Азербайджана в Болгарии, Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Академии наук Болгарии, Союза писателей Болгарии и Центра азербайджанского языка и культуры, функционирующего при Софийском университете им. святого Климента Охридского, в рамках 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и философа Насими состоялась презентация книги "Избранные стихи" поэта, переведенной на болгарский язык. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Болгарии.

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