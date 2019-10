На незаконный митинг в Баку в субботу, на все произошедшее мы как жители страны, как нация хотим сказать таким, как Али Керимли: вам не удастся ввергнуть Азербайджан обратно в начало 90-х! Вам не удастся разрушить страну, дестабилизировать ситуацию, посеять хаос среди людей, потому что азербайджанский народ сплотился вокруг своей страны и Президента Ильхама Алиева. И мы защитим, и своего Президента, и свою страну!

Азербайджанские радикальные оппозиционеры доигрались, но не наигрались. И попытка дестабилизировать ситуацию в центре Баку провалилась - решительные и оперативные действия сил правопорядка предотвратили любые угрозы, которые могли нести отдыхающим гражданам и туристам пара сотен радикалов, попытавшихся выйти к окрестностям метро "28 мая".

Предводителей так называемого "Нацсовета" и ПНФА это не остановило. Show must go on, и Али Керимли вдруг решил, что пора сыграть в угнетаемого мученика. Благо, есть желающие помочь в постановке - на помощь главе ПНФА пришла активистка Севиндж Османгызы.

Вместе Керимли и Османгызы устроили в Youtube настоящий спектакль. Невысокого, правда, качества. Эфир Османгызы начала с всхлипываний и слез. Плача, она спросила у Керимли, как он и что происходит. "Свобода требует жертв", - пафосно отвечает ей наш Рэмбо местного пошиба. Мхатовская пауза, вздох - и он продолжает нагонять ужаса, утверждая, что вот, если бы его душили еще буквально полминуты - и жертва была бы всамделишной.

Османгызы рыдает. Зрители глотают комок в горле. Станиславский ворочается в гробу.

Али Керимли, видимо считая, что он все-таки хороший актер, продолжает свое представление.

Он говорит, что на нем разорвали рубашку - сидя при этом в той же рубашке, в которой его задержали и которую якобы порвали. Или он на митинг со сменкой ходил?

Керимли в красках описывает, как его якобы били в автобусе до бессознательного состояния. Видимо, Сталлоне его любимый актер: после Рэмбо глава ПНФА ударился в образ из фильмов про Рокки Бальбоа: избивали его оказывается в несколько раундов, причем первые два были еще в автобусе. А третий случился, по его словам, в Хатаинском полицейском управлении.

И тут наш поклонник Сильвестра Сталлоне пошел дальше по фильмографии американского киноактера. В Хатаинском управлении полиции Керимли обнаружил закрытую секретную комнату, выложенную кафелем. Там его снова и пытали, и били, и снимали якобы на камеру, требуя записать обращение, в котором он отказывается "от борьбы". "Я сказал из последних сил - убивайте..." - заливает Али Керимли в своем интервью.

Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Избитый, запытанный до полусмерти, Али Керимли магическим образом нашел в себе силы, и добрался до дома. Да так, что по дороге домой он мало того, практически полностью восстановился от жестоких побоев, которые ему якобы нанесли - он вдобавок сшил себе разорванную рубашку! Ну реально герой боевиков.

Над его "подвигами" и "мученичеством" откровенно смеются в соцсетях - даже собственные сторонники. И вот этот человек - борец за свободу? За этим политическим стариком-неудачником должен пойти народ? Даже несмотря на армию сетевых троллей и оголтелую пропаганду в соцсетях Али Керимли не смог собрать больше пары сотен человек.

Али Керимли - ни секунды не политик, и не лидер. В своих фантазиях, он, может и мученик, может и борец, может и герой боевиков. Но на деле у него только одно общее с Сильвестром Сталлоне - и тот, и другой признаны худшими актерами современности.



Азер Гасымлы