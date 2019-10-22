Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по обновлению кровель многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.

В распоряжении говорится, что с целью обновления кровель 90 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Лянкяранского района выделяются 2,3 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.