https://news.day.az/politics/1168194.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на обновление кровли домов в Лянкяране
Президент Ильхам Алиев выделил средства на обновление кровли домов в Лянкяране
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по обновлению кровель многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.
В распоряжении говорится, что с целью обновления кровель 90 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Лянкяранского района выделяются 2,3 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
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