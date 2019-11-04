По правилам Международной академии астронавтики, заявки на проведение конгресса подаются государствами (их представителями). Таким образом, инициатива здесь принадлежала Азербайджану.

Об этом сказал Trend член-корреспондент Российской Академии Наук, руководитель института техники и естественных наук РАН, герой Российской Федерации, космонавт, секретарь Союза Журналистов России, ученый Юрий Батурин, передает Day.Az.

Ученый отметил, что заявок на проведение конгресса бывает несколько, и надо еще победить в конкурсе.

"Государства-претенденты рассматриваются и сравниваются по многим критериям: местоположение конгресс-холла, уровень и качество отелей, возможности для экскурсий и интересного проведения свободного времени. Кроме того, стараются чередовать регионы Земли

То, что конгресс Академии астронавтики будет в 2022 году проведен в Баку, означает, прежде всего, признание того, что участники конгресса будут приняты, а сам конгресс будет проведен на уровне мирового класса.

Проведение конгресса Академии астронавтики в Баку, безусловно, предоставляет Азербайджану широкие возможности установления контактов с учеными разных стран, в том числе и в области космонавтики. Важную роль здесь могут сыграть выступления представителей Азербайджана и ученых из Национальной академии наук Азербайджана. Например, азербайджанские физики проводят исследования на высочайшем уровне и вполне смогут предложить свои эксперименты для проведения их в космосе или на Земле, для реализации космических программ".

Отметим, что Азербайджан завоевал право на проведение Международного конгресса астронавтики в 2022 году в Баку. Такое решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в ходе Генеральной ассамблеи Международной федерации астронавтики, который прошел в Вашингтоне.

Столица Азербайджана опередила Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели во время голосования за право проведения конгресса.