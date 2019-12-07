Одним из важнейших векторов внешней политики Туркменистана является укрепление традиционно добрососедского диалога с Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на президента Гурбангулы Бердымухаммедова, которого цитирует госагентство "Туркмен довлет хабарлары", передает Day.Az.

Об этом было сказано в ходе расширенного заседания Кабинета министров страны.

Отметим, что Туркменистан и Азербайджан, соседствующие на Каспии, заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Так, углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, откуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера выгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

Географическое положение двух государств также создаёт благоприятные предпосылки для реализации проектов по формированию трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов.

Напомним, что в сентябре в ходе заседания межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, стороны рассмотрели возможности увеличения товарооборота и создания совместных предприятий различного профиля. Речь также велась об обмене торговыми домами и создании туркмено-азербайджанского делового совета.