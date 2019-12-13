Резолюция Сената неблагоприятно скажется на геополитическом присутствии США в нашем регионе.

Такого мнения придерживается азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Хотя это решение напрямую нашу страну не затрагивает и посол США в Азербайджане уже заявил, что оно не отражает позицию Белого Дома, уровень двусторонних отношений с Турцией позволяет говорить, что любые негативные действия против братской нам страны негативно воспринимаются в Азербайджане, отметил глава клуба политологов "Южный Кавказ" в беседе с Day.Az.

Кроме того, замешанный в процессе армянский фактор играет в отношении Турции не менее деструктивную роль, чем в отношении Азербайджана.

"Армянский фактор является инструментом в руках внешних сил. Для нас уже долгое время актуальным во внешней политике является принцип "одна нация - два государства". То, что касается Турции, отражается и на Азербайджане. И наоборот. На примерах и недавней, и более далекой истории можно сказать, что если где-то принимается какой-то документ против интересов Азербайджана, это обязательно находит отклик и в турецком обществе. То же происходит и в случаях, задевающих интересы Азербайджана.

В этом плане, думаю, решение Конгресса может в определенной степени болезненно сказаться и на американо-азербайджанских отношениях", - отметил политолог.

Велизаде напомнил, что в нашей недавней истории также имел место геноцид. Речь о совершенном руками армян геноциде в Ходжалы. Но американские законодатели очень выборочно подходят к таким вопросам, и это приводит к тому, что надуманный "геноцид армян" принимается, несмотря на отсутствие фактов, подтверждающих, что он на самом деле имел место. В то же время доказательств, подтверждающих геноцид, учиненный армянами в отношении азербайджанского населения Ходжалы, доказан и задокументирован.

"Использование событий истории в политике - это нехорошая тенденция, потому что приводит к ревизии истории и международных политических отношений. Тема геноцидов вообще актуализируется в мире очень избирательно. Так, в настоящее время в Международном суде в Гааге разбирается факт геноцида в отношении мусульман рахинджа в Мьянме. В то время как сенаторы принимают закон, признающий "геноцидом" события столетней давности, они же в упор не видят того, что происходит в наши дни, в сегодняшней геополитике. Думаю, дело в том, что речь идет о мусульманах. И в случае геноцида в Ходжалы, и в случае с мусульманами Мьянмы. К сожалению, сенаторы идут на поводу у политиканов, спекулянтов от мира политики, которые подбрасывают в дискурс щепетильную тему конфессиональной принадлежности. В ходе событий 1915 года в той же Османской империи пострадали сотни тысяч курдов и сотни тысяч турок. Но почему-то признается "геноцид" только в отношении армян", - сказал азербайджанский политолог.

По словам нашего собеседника, в желании наказать Турцию за ее политическое непослушание и используя для этого исторические инструменты, законодатели США и других стран, признавших ранее фальшивый "геноцид армян", фактически открывают ящик Пандоры, поскольку такого рода действия приводят к возможности ревизии всех подобных событий, не имеющих срока давности. Например, Турция вполне может поднять вопрос геноцида индейцев в нынешних США, подтвержденного многочисленными свидетельствами современников, или же геноцид аборигенов в Австралии.

"Это путь, который никуда не ведет. Точнее, он ведет в никуда", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева