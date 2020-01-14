Мы построили современное государство на прочной национально-духовной основе. Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей. Мы привязаны к своей религии. Мы пропагандируем в мире исламскую культуру. Проводятся многочисленные конференции, выставки, презентации в мире, до мировой общественности доводятся азербайджанские реалии, реалии исламской культуры. Мы представляем Ислам миру таким, какой он есть, религией мира, милосердия, и будем продолжать эту деятельность и впредь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли из речи главы государства на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан опубликованы в новоизданной 95-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель".

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с мая по августа 2019 года.

В 95-ю книгу многотомника вошли материалы о встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева с прибывшими в Азербайджан с официальным визитом Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, вице-спикером Великого национального собрания Турции Сурейей Сади Билгичем, президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле. В издании приведена информация о принятии Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Китая, Германии, России, США, Саудовской Аравии и других государств, Европейского союза, НАТО, Всемирной таможенной организации, Всемирного банка.

Читатель в этой книге может ознакомиться с текстом речи Президента Азербайджана на официальном приеме по случаю 28 Мая - Дня Республики, информацией о его участии в открытии XXVI Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия 2019", церемонии открытия ряда инфраструктурных объектов в Баку, нового жилого комплекса, возведенного для вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе столицы, а также о проведенном 31 июля совещании о социально-экономической сфере.

В новое издание вошли поздравление Президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, его послания участникам Международного архитектурного форума "Массовый туризм в исторических городах", VI Международного конгресса "Бакинские дни сердца" и XV конференции Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, международной конференции в Вене на тему "От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности" и другие письма.

В книге даны указатели "Примечания" "Личные имена", "Географические названия".

При подготовке 95-й книги, выпущенной "Азернешр", были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).