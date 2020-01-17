В Ереване в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, на место выехала следственная группа.

Кутоян был назначен на должность директора СНБ 12 февраля 2016 года. Был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении.

30 сентября 2020 года ему исполнилось бы 39 лет.