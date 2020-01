На днях в Страсбурге, подавляющим большинством голосов, была принята резолюция "Годовой отчет по реализации Совместной внешней политики и политики безопасности" (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy).

Напомним, что в пункте 36 этой резолюции Евросоюз в очередной раз продемонстрировал приверженность своим обязательствам по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран "Восточного партнерства".

Событие знаковое, ибо Европа сегодня переживает времена, когда основы верховенства права подвергаются разрушению, а в ряде случаев в отношении территориальных конфликтов проводится политика двойных стандартов, что неминуемо ведет к падению доверия стран, которые стремятся строить взаимовыгодные прагматичные отношения, к институтам ЕС.

Изначально в тексте резолюции проекта, который был предложен на рассмотрение в ноябре прошлого года не было и намека на поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности стран "Восточного партнерства", не говоря уже о нерушимости их международно признанных границ.

Документ был принят в обновленной редакции - в декабре в него был включен пункт о поддержке территориальной целостности партнерских государств. "Евросоюз подтверждает свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран "Восточного партнерства" в рамках их международно признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в резолюции. Тот же пункт постулирует усиление "поддержки пострадавших от конфликтов граждан этих стран - беженцев и внутренне перемещенных лиц".



Очевидно, что здравый смысл одержал вверх при принятии документа, ибо любое отступление от постулатов, изложенных в тексте, является нарушением не только основополагающих норм международного права, но и ключевых принципов сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".

Документ, кстати, в отличие от стандартных резолюций Европарламента, является доктринальным, то есть обязывает еврочиновников соблюдать его положения во внешней политике Евросоюза, устанавливает приоритеты и основные направления деятельности ЕС в контактах с другими государствами.

Собственно, исходя из этого, значимость для Азербайджана документа, основанного на общем подходе к ключевым элементам международного права, трудно переоценить. Принятие этой резолюции означает, в первую очередь, невозможность для Армении, как оккупанта Карабаха и других территорий Азербайджана, продвижения антиазербайджанских и прооккупационных документов и дискуссий на площадках Евросоюза.

Азербайджан вдобавок получает инструмент для решения в сотрудничестве с Евросоюзом проблем внутренне перемещенных лиц, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта.



Несомненно, это весомая победа азербайджанской дипломатии. Позиция Азербайджана сыграла свою роль в процессе разработки документа, ибо умеренная критика Президента Ильхама Алиева касательно "Восточного партнерства" в интервью в канун Нового года возымела эффект.



Напомним, Президент Азербайджана отметил, что положение, которое было 10 лет назад, составляет противоречие с нынешним, добавив, что у стран, входящих в программу, разная внешняя политика, есть большие отличия во внутренней ситуации, и в экономическом развитии. По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан присутствует в программе, но, не придает ей такого уж большого значения, так как не ясны ее точные цели.



"Если это - европейская интеграция, то уже всем очевидно, что эта цель недосягаема для постсоветских республик. Если речь идет о сотрудничестве между какими-либо другими странами, то с некоторыми из этих стран у нас тесные связи, с некоторыми странами наши связи вообще на очень низком уровне, с Арменией мы в состоянии войны. Поэтому считаю, что попытки объединить эти страны в данной программе и ориентировать в каком-либо направлении должны предприниматься учредителями этой программы. Поэтому мы не выходим из программы, но и не намерены активно в ней участвовать", - сказал глава государства.



По сути Европе дали понять, что практически неэффективно ставить государства, входящие в программу, в один ряд. Уравнивая все страны, ЕС забывает о таких важных моментах, как уважение суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ всеми участниками программы.



Несомненно, Азербайджан в цепочке "Восточного партнерства" - одно из важнейших звеньев. Это место, где проходят международные энергетические и транспортные коридоры, связывающие Европу и Азию. Местом слияния коридоров "Восток-Запад", "Юг-Запад" и "Север-Юг" на Южном Кавказе является Азербайджан. Кроме того, страна - активный участник и инициатор проекта "Южный газовый коридор", который будет играть ключевую роль в энергетической безопасности Европы.



В частности, Азербайджан не ожидает каких-либо привилегий от Европейского Союза. В случае с другими странами, если финансовая составляющая является привлекательным моментом, то Азербайджан не нуждается в помощи и, как подчеркнул в интервью Президент Ильхам Алиев, страна сама сегодня является донором для других стран, полностью обеспечивая себя всем необходимым.



Европа не смогла оставить без внимания доводы, озвученные Президентом Азербайджана. Потому, Европарламент не стал откладывать в долгий ящик разработку итогового документа и уже дополнил документ в самом конце 2019 года. Наряду с другими причинами это предопределило перенос его пленарного обсуждения и принятия с конца прошлого года на начало 2020 года. Хотя традиционно Европарламент отчитывался в конце года.



Помимо прочего, если вчитаться в резолюцию, то можно понять, что ЕС берет курс в дальнейшем на усиление роли Брюсселя как важнейшего актора в решение конфликтов на территориях стран "Восточного Партнерства". Об этом можно судить по пункту 31 резолюции, где говорится, что приоритетными целями на ближайшие годы должны стать предотвращение конфликтов, обеспечение мирового порядка и посредничество, а также мирное разрешение затяжных конфликтов, особенно в непосредственной близости от ЕС.



Кроме того в документе выражена уверенность, что деятельность по предотвращению конфликтов и посредничеству помогает утверждать присутствие и авторитет ЕС на международной арене и, что эти постулаты должны составлять часть целостного подхода, сочетающего безопасность, дипломатию и развитие.

Помимо прочего, в резолюции указывается на необходимость консолидации и усиления роли Европейского Союза, как влиятельного глобального игрока в предотвращении конфликтов и посредничестве.



Результаты голосования можно оценить как очевидную динамику изменений в позиции вновь избранных институтов Евросоюза на фоне все более усиливающихся дискуссий о будущем "Восточного партнерства", что позволяет странам, участвующим в программе, рассмотреть свои будущие планы в долгосрочной перспективе.

