В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступает мало жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами. Об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.

По его словам, жалоб меньше не только в связи с требованиями Избирательного кодекса, а в целом: "Число поступивших в ЦИК жалоб не превысило 40".

Панахов отметил, что на предстоящих парламентских выборах зарегистрировано рекордное число кандидатов: "Отрадно, что люди не остаются безучастными к изменениям, которые происходят в стране. Ощущается активность общества в этих процессах".

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.