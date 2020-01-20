https://news.day.az/politics/1195486.html В ЦИК Азербайджана почти не поступает жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами - Мазахир Панахов
В ЦИК Азербайджана почти не поступает жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами - Мазахир Панахов
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступает мало жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами. Об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.
По его словам, жалоб меньше не только в связи с требованиями Избирательного кодекса, а в целом: "Число поступивших в ЦИК жалоб не превысило 40".
Панахов отметил, что на предстоящих парламентских выборах зарегистрировано рекордное число кандидатов: "Отрадно, что люди не остаются безучастными к изменениям, которые происходят в стране. Ощущается активность общества в этих процессах".
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.
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