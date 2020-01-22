Давосский экономический форум - это, прежде всего, место, где говорят о тех экономических и технологических трендах, которые будут в мире через 10, 20 лет, и нужно понимать и вовремя реагировать на изменения в глобализированном мире.

Об этом сказал Trend известный украинский экономист, эксперт Александр Охрименко, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосском форуме - это хороший шанс вновь заявить о своей политической позиции, которую страна занимает на Южном Кавказе и о том, что власти Азербайджана думают о событиях, которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке и в мире. Тем более, как сказал экономист, все эти события, так или иначе, касаются нефти, а для Азербайджана как нефтедобывающей страны очень важно понять, как могут измениться мировые цены на нефть в связи с последними событиями вокруг Ирана и Ирака, что будет с Сирией, а тем более Ливией.

По словам Охрименко, Давосский форум представляет собой авторитетную платформу, где встречаются высокопоставленные политики, богатейшие и крайне влиятельные люди мира: "Очень часто самые успешные и состоятельные владельцы или руководители крупнейших компаний мира приезжают в Давос поговорить о деньгах и завести нужные связи. Поэтому когда политики наподобие Трампа рассказывают о глобальных перспективах экологии или мирового порядка, бизнесмены из разных стран мира обсуждают, как заработать в этих новых условиях".

Экономист считает, что для Азербайджана важно знать не только о возможной динамике цен на нефть, но и понять будущее рынка нефтедобычи и нефтепереработки:

"Слишком много факторов влияет на все эти события. И форум в Давосе во многом призван показать, что думают делать мировые лидеры, такие как США, Германия, Франция, Китай в связи с иранской проблемой и войной в Ливии. От этого зависит и будущее мирового нефтяного рынка".

Но куда более важно для Баку, по мнению эксперта, вести переговоры с крупными международными инвесторами, привлекать их к участию в своих перспективным инвестиционных проектах:

"В Азербайджане есть нефть, но важно не просто ее продать как сырье, а можно и нужно подумать о создании международного консорциума, который бы создал цепочку по добыче нефти в Азербайджане, ее переработки и продажи в Европе уже в виде нефтепродуктов. При этом было бы логично построить несколько совместных нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы уже в ЕС продавать не просто сырую нефть, а нефтепродукты. Это было бы выгодно и Азербайджану, и европейским компаниям. Для этой цели можно было бы привлечь инвесторов из разных стран мира, чтобы им было выгодно инвестировать деньги в нефтяной бизнес Азербайджана. И форум в Давосе как раз то самое место, где можно встретить крупных зарубежных инвесторов, которым будет это выгодно и интересно".

Согласно словам А. Охрименко, форум в Давосе может быть интересен для Азербайджана в плане познания новых идей и новых мировых тенденций:

"Это поможет в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Тем более что территориальное расположение позволяет Азербайджану стать мостом между Европой и Азией. И сам экономический потенциал Азербайджана, с использованием новых мировых тенденций в области экономики и технологий может использоваться еще эффективнее".