22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором SUEZ Group Бертраном Камю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу, Бертран Камю проинформировал о проектах, реализуемых в настоящее время в Азербайджане руководимой им компанией, ходе выполнения этих проектов, а также перспективных программах.

Говоря о деятельности руководимой им структуры, генеральный директор представил Президенту Ильхаму Алиеву программы дальнейшей работы SUEZ Group в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также ирригации и мелиорации.

Выразив удовлетворение встречей, Президент Ильхам Алиев отметил, что он осведомлен о деятельности компании SUEZ с соответствующими структурами Азербайджана, и достигнутые результаты являются удовлетворительными.

Состоялся обмен мнениями о вопросах сотрудничества с SUEZ в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также применения передовых технологий в области мелиорации.