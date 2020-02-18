На днях бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США заявило, что планирует выделить более $640 тыс. на развитие "культуры демократии" в Армении. Об этом говорится в документах, опубликованных американским ведомством.

В тексте отмечается, что выделенные американской стороной средства будут направлены на повышение устойчивости населения Армении "к негативному влиянию", передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

"Цель бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений - продвигать культуру демократии, поддерживая усилия гражданского общества Армении по повышению устойчивости населения к негативному влиянию. Цель данного проекта - развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать её распространение и смягчать её воздействие", - уточняется в документе.

Кроме того, в тексте говорится, что одним из аспектов в рамках программы может стать мониторинг местных СМИ для отслеживания данных, не соответствующих действительности.

В рамках проекта специалисты могут, в частности, заниматься обучением представителей гражданского общества Армении основам информационной безопасности, чтобы те, в свою очередь, могли "защитить себя от нападок и атак в интернете".

Понятно, что речь идет о "нападках" со стороны России. Что-то американцы плохо стали ориентироваться. Это России пора выделить деньги на защиту от армянского проникновения, в том числе в интернете.

Также предполагается, что программа будет направлена на "повышение уровня осведомлённости армянской общественности о дезинформации и доступных инструментах борьбы с ней".

О том, что такое развитие "культуры демократии", продвигаемой США в странах, охваченных "бархатными революциями", мы уже видели на примере ряда стран за последние годы, в частности, в странах Прибалтики, в Украине, Грузии, а за посдение два года и в Армении. По сути, США под видом "культурной демократии" лоббируют антироссийские настроения, пропагандируют западные ценности, такие, как героизация нацизма, уход от семейных ценностей, защита прав сексуальных меншинств. и тд.

Яркий пример тому - запрет властями Армении на вещание российских телеканалов в общественном мультиплексе с формулировкой, что они, якобы несут угрозу интересам Армении. К тому же, ярко выраженная повестка документа Госдепа об информационной безопасности говорит о том, в какую сторону будет развиваться "демократия" в Армении. Благо, для этого в Армении есть целый ряд организаций, готовых выполнять все капризы своих заокеанских хозяев.

В список самых активных орагнизаций, с помощью которых США продвигают "культурную демократию" и которые обязательно должны отличаться откровенно антироссийской деятельностью входят "Клуб журналистов "Аспарез"" в Гюмри (руководитель Левон Барсегян), "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" (Артур Сакунц), "Хельсинкский комитет Армении" (Аветик Ишханян), "Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества" (Степан Григорян), "Союз осведомленных граждан" (Даниел Иоаннисян), "Информационный центр Фактор" (Кнар Манукян), "Образовательный центр "Во имя равных прав"" (депутат парламента от фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян), "Коалиция насилия в отношении женщин" (Лара Агаронян).

Некоторые из вышеупомянутых организаций продвигают интересы ЛГБТ-сообщества, добиваются ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием" ("Стамбульская конвенция"), оптимизации в сфере здравоохранения. Результат деятельности в этом направлении армянских НПО мы уже видели в прошлом году в Ереване, когда с трибуны парламента Армении впервые в истории выступил трансгендер, представляющая правозащитную организацию "Сторона права" Лилит Мартиросян, передает smi6.ru.