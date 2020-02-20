Азербайджан оказал гуманитарную помощь Антигуа и Барбуде - ФОТО
В ответ на обращение Антигуа и Барбуды партия медицинских принадлежностей, произведенных в Азербайджане, по просьбе этой страны была отправлена в качестве помощи по линии Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AİDA) в Лондон, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
19 февраля 2020 года посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде передал данный пакет помощи от имени правительства Азербайджана Верховному комиссару Антигуа и Барбуды в Великобритании Карен-Май Хилл.
В церемонии передачи помощи принимали участие официальные представители обеих стран и местные СМИ.
От имени своей страны Верховный комиссар Антигуа и Барбуды в Великобритании Карен-Май Хилл выразила глубокую признательность азербайджанскому народу, подчеркнула, что Антигуа и Барбуда намерена и дальше развивать дипломатические связи с Азербайджаном.
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