Азербайджан подтвердил репутацию надежного партнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для печати в ходе выступления с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

"Сегодня мы, как сказал господин Президент, также коснулись сотрудничества в области культуры. Мы хотим углублять сотрудничество в этой сфере. Планируется открыть в Италии Культурный центр Азербайджана. Несколько лет назад в парке "Вилла Боргезе" был возведен памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. У нас очень плодотворное сотрудничество в области образования, планируется подписание документов и в этой сфере. В настоящее время более 1500 азербайджанских студентов обучаются в итальянских вузах. Что касается вопросов энергетики, то Азербайджан является для Италии главным поставщиком сырой нефти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, на долю Азербайджана приходятся 17 процентов потребления сырой нефти в Италии.

"Уже почти пятнадцать лет Азербайджан экспортирует в Италию сырую нефть, и за это время не было никаких проблем, никаких форс-мажорных обстоятельств. То есть, Азербайджан подтвердил репутацию надежного партнера. Что касается экспорта природного газа, то данный проект также завершается. Реализация проекта ТАР достигла 92 процентов, это - четвертый и заключительный проект Южного газового коридора. До этого реализовано три проекта. С одной стороны Южного газового коридора находится Азербайджан, а с другой - Италия. Возникает сотрудничество с находящимися между нами еще пятью странами, в целом - между семью странами. Это сотрудничество окажет позитивное влияние также на энергетическую и все остальные сферы, так как эти страны оказываются тесно связанными друг с другом. После этого развитие политических, экономических, культурных связей между данными странами, естественно, пойдет еще более высокими темпами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства. отметил, что Южный газовый коридор является историческим проектом.

"И мне хочется, в частности, выразить глубокую признательность Президенту Маттарелле за приложенные усилия, так как во время официального визита в Азербайджан в июле 2018 года мы говорили с Президентом об этом. После этой беседы реализация ТАР пошла быстрее, и в настоящее время мы находимся на завершающей стадии проекта. Мы также провели обмен мнениями о связях между Европейским Союзом и Азербайджаном. Идет работа над новым соглашением между Европейским Союзом и Азербайджаном. Считаю, что "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства", которая сегодня будет подписана, может стать прекрасной основой и для этого соглашения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, успешно развиваются связи между НАТО и Азербайджаном.

"Много лет назад мы направили наши войска в Афганистан. Азербайджан активно участвует в миротворческих операциях, мы оказываем очень важные логистические и транспортные услуги войскам НАТО. Если учесть очень выгодные географическое положение и транспортную инфраструктуру Азербайджана, то мы успешно сотрудничаем и в этой области. То есть, все прозвучавшие вопросы и мысли отчетливо показывают, что между двумя странами налажены стратегическое партнерство и дружественные связи, и эти связи будут успешно развиваться и впредь. Спасибо", - подытожил глава государства.