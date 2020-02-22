В Берлине на площади перед Бранденбургскими воротами проходит Общеевропейский Карабахский митинг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он посвящен 28-й годовщине Ходжалинского геноцида и носит название "Общеевропейский Карабахский митинг".

Митинг инициирован диаспорскими организациями 30 стран мира, а организатором выступил Альянс азербайджанцев Германии. В мероприятии принимают участие наши соотечественники, проживающие в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Великобритании, Украине, Молдове, Грузии,Турции, США и Канады. Выразить солидарность с азербайджанцами пришли на митинг представители дружественных диаспорских организаций других народов.

В руках митингующих - большие транспаранты со словами "Карабах - это Азербайджан!", "Нет террору и оккупации", "Требуем суда над палачами ходжалинских детей", "Армения до.лжна прекратить оккупацию Карабаха", "Стоп оккупации", "Карабах - земля наших предков!".