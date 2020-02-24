Как умеет рисовать "успешные" показатели премьер-министр Никол Пашинян, в Армении уже давно оценили. Особенно простые граждане - они уже не стесняются в выражениях в адрес горе-революционера.

В 2019 году экономика выросла на 4%, а Пашинян распорядился о том, чтобы написали 8%, заявил одному из армянских телеканалов бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

По его словам, бюджет страны увеличился с 1 триллиона 260 миллиардов до 1 триллиона 559 миллиардов, то есть он увеличился на 600 миллионов долларов, нет никакого миллиарда. "Вообще, когда он говорит, то понимаешь, что лжет. Он говорит, что мы перегнали Грузию по показателю ВВП на душу населения, потом выяснилось, что это просто вранье. Наоборот, в 2017 году разница с Грузией была меньше, чем в 2018-ом. Сегодня швейцарские банки предлагают евро под нулевую процентную ставку, потому что Европа говорит: хочу, чтобы моя валюта была хорошей, печатаю, приходите, забирайте. Нельзя это связывать с успехом Армении", - заявил Багратян.

Багратян также обратил внимание на другие надуманные и раздутые властями показатели и их реальное отражение. За два года правления "революционных" властей преступность в стране выросла на 32,7% - с 20000 стало 27000. Число рожденных детей с 38000 сократилось до 36000. В структуре экономики резко возросла доля таких услуг, как игры, импорт автомобилей и экспорт поддельных коньяков, которые являются экономическим хулиганством, что раньше иногда имело место, а сейчас стало системой. "Мы обманываем и кидаем наших партнеров, с которыми совершаем сделки импорт-экспорт", - сказал бывший премьер.

По мнению Багратяна, в реальности экономика не выросла, а, наоборот, уменьшилась. Падение продемонстрировала и ИТ-сфера, вопреки заявлениям Пашиняна. Не было реализовано никаких заявленных ранее реформ...

А что же Никол Пашинян? Вместо того, чтобы попытаться наконец что-то делать для исправления ситуации, премьер продолжил популистские шаги и на отмечавшемся на прошлой неделе дне дарения книги вышел в народ. Как сообщают армянские СМИ, Пашинян стучался в дома жителей Еревана и со слащавой улыбкой на лице дарил им книги. Все это представление, разумеется, снималось на камеру, чтобы народ мог потом созерцать безграничную щедрость премьера в соцсетях.

Кстати, те самые соцсети как раз и не оценили странное поведение главы правительства. Многие пользователи указывали, что так вести себя руководителю страны не подобает, что лучше бы раздавал людям хлеб и колбасу, а совсем хорошо было бы, если бы премьер-министр занялся наконец серьезным делом.

В выражениях обманутые революционерами люди уже не стесняются. Одни предлагают Пашиняну заниматься блогами, потому что на большее, чем фото в Инстаграме, он не способен. Другие вообще призывают армянского премьера "свалить подальше со своей семейкой". Вот и все, что скрывается за популистскими заявлениями Никола Воваевича. Смотрите на фотографиях ниже:

Зульфугар Ибрагимов