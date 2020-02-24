Прошла первая сессия Али Меджлиса Нахчыванской АР шестого созыва, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании были рассмотрены организационные вопросы.

На повестке сессии были вопросы по избранию председателя, заместителей председателя, председателей и заместителей председателей комитетов и членов Али Меджлиса.

На сессии Васиф Талыбов был переизбран председателем Али Меджлиса Нахчыванской АР.