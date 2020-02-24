https://news.day.az/politics/1205883.html Избран председатель Али Меджлиса Нахчыванской АР
Избран председатель Али Меджлиса Нахчыванской АР
Прошла первая сессия Али Меджлиса Нахчыванской АР шестого созыва, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании были рассмотрены организационные вопросы.
На повестке сессии были вопросы по избранию председателя, заместителей председателя, председателей и заместителей председателей комитетов и членов Али Меджлиса.
На сессии Васиф Талыбов был переизбран председателем Али Меджлиса Нахчыванской АР.
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