https://news.day.az/politics/1207665.html Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги парламентских выборов
Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги парламентских выборов
Заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по итогам досрочных выборов в Милли Меджлис назначено на пятое марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Конституционный суд.
Заседание состоится в 10:00.
Контактный телефон: 012 492-99-73.
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